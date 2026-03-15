Трамп о Зеленском: Посљедња особа од које нам је потребна помоћ

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да му није потребна помоћ Украјине у супротстављању иранским дроновима на Блиском истоку.
"Посљедња особа од које нам је потребна помоћ је Зеленски", рекао је Трамп у интервјуу за Ен-Би-Си њуз.
Трамп није желио да потврди или негира да ли су САД прихватиле помоћ Украјине у области технологије пресретања дронова.
Такође је оштро критиковао украјинског предсједника Владимира Зеленског, рекавши да је са њим "много теже постићи договор" него са руским предсједником Владимиром Путином због напора да се оконча сукоб у Украјини.
Трампови коментари услиједили су након критика свјетских лидера након што су САД ублажиле санкције руској нафти у настојању да ублаже раст глобалних цијена нафте.
"Изненађен сам што Зеленски не жели да склопи договор. Реците Зеленском да склопи договор, јер је Путин спреман за договор. Много је теже преговарати са Зеленским", истакао је Трамп.
Коментаришући одлуку о укидању неких санкција против руске нафте у време када њене цијене брзо расту, амерички предсједник је рекао:
"Желим да свијет има нафту. Желим да имам нафту."
Додао је и да ће санкције уведене након руске специјалне војне операције на Украјину 2022. године "бити враћене чим криза прође".
Он је навео и да сарађује са другим земљама на плану за обезбјеђивање Ормуског мореуза усред скока глобалних цијена нафте и одбацио је забринутост Американаца због раста цијена гаса откако су САД и Израел покренули заједничку војну операцију прије двије недјеље.
Раније је украјински предсједник изјавио да су земље Блиског истока затражиле од Кијева да подијели своје искуство у пресретању иранских дронова "шахед" током руских напада.
"Зато смо већ послали групе стручњака у три земље", додао је Зеленски.
