Данас учините добро дјело: Славимо великог мученика

15.03.2026
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог свештеномученика Теодота, који је био епископ киринијски на Кипру. У његову част, данас треба учинити добро дјело.
Због своје мудрости и добродетељи изабран је за епископа и управљао је црквом с љубављу и ревношћу. Али када наста гоњење на хришћане у вријеме цара Ликинија, Теодот је изведен на суд и стављен на муке.
Када га мучитељ Савин савјетоваше да се одрекне Христа и поклони идолима незнабожачким, одврати му Теодот:
"Кад би ти знао доброту Бога мојега, на кога се ја надам, да ће ме због ових кратковремених мука удостојити вјечнога живота и ти би пожелио да за њега пострадаш овако као ја."
Ударали су му клинце у тијело, а он се молио Богу с благодарношћу; па мислећи да му је крај близу, саветоваше и поучаваше хришћане који беху око њега. Ипак у то вријеме објави цар Константин слободу хришћанима и нареди да се пусте сви који су под судом ради Христа.
Тада је и овај светитељ био ослобођен, поврати се онако измучен на свој положај у Киринију, и поживи још двије године. Скончао је 302. године.
Уколико вас муче бриге и разни проблеми, данас обавезно урадите неко добро дјело, потрудите се да помогнете другима у сјећање и по угледу на великог свеца којем је тај дан посвећен. Видјећете да ћете се одмах осјећати боље, преноси Информер.
