Данас учините добро дјело: Славимо великог мученика

АТВ

15.03.2026

07:53

Српска православна црква и њени вјерници данас славе Светог свештеномученика Теодота, који је био епископ киринијски на Кипру. У његову част, данас треба учинити добро дјело.

Због своје мудрости и добродетељи изабран је за епископа и управљао је црквом с љубављу и ревношћу. Али када наста гоњење на хришћане у вријеме цара Ликинија, Теодот је изведен на суд и стављен на муке.

Када га мучитељ Савин савјетоваше да се одрекне Христа и поклони идолима незнабожачким, одврати му Теодот:

"Кад би ти знао доброту Бога мојега, на кога се ја надам, да ће ме због ових кратковремених мука удостојити вјечнога живота и ти би пожелио да за њега пострадаш овако као ја."

Канта за смеће

Свијет

Пронађено тијело у канти за смеће, полиција сумња на бизаран злочин

Ударали су му клинце у тијело, а он се молио Богу с благодарношћу; па мислећи да му је крај близу, саветоваше и поучаваше хришћане који беху око њега. Ипак у то вријеме објави цар Константин слободу хришћанима и нареди да се пусте сви који су под судом ради Христа.

Тада је и овај светитељ био ослобођен, поврати се онако измучен на свој положај у Киринију, и поживи још двије године. Скончао је 302. године.

Уколико вас муче бриге и разни проблеми, данас обавезно урадите неко добро дјело, потрудите се да помогнете другима у сјећање и по угледу на великог свеца којем је тај дан посвећен. Видјећете да ћете се одмах осјећати боље, преноси Информер.

Прочитајте више

Канта за смеће

Свијет

Пронађено тијело у канти за смеће, полиција сумња на бизаран злочин

5 ч

0
Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

Србија

Ватра потпуно прогутала сплав, кров се срушио

5 ч

0
Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

Свијет

Траг води преко Балкана: Кријумчари узели милијарду евра

14 ч

1
Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца зауставила концерт, реаговало обезбјеђење

15 ч

0

Више из рубрике

Коме је живот постао мука, моли се овом свецу: Важно је да урадите једну ствар одмах ујутру

Друштво

Коме је живот постао мука, моли се овом свецу: Важно је да урадите једну ствар одмах ујутру

15 ч

0
Пожар Миљевина

Друштво

Гори у околини фочанске Миљевине, у близини минско поље

15 ч

0
Јована Врањеш

Друштво

Јована - симбол храбрости живота

16 ч

0
Враћа се вољени огласник PIK након суноврата

Друштво

Враћа се вољени огласник PIK након суноврата

17 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

13

05

Знакови који ће почетком прољећа упознати сродну душу

13

04

Мислите да су вам поруке тајне? Велика заблуда о заштити на мрежама

12

54

Израелски министар спољних послова открио да ли ће бити преговора са Ираном

12

53

Прележали сте тежак ковид или грип? Ове инфекције могу да отворе пут ка раку плућа

12

43

Почиње Средопосна недјеља: Ови обичаји се везују за четврту седмицу Васкршњег поста

