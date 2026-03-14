Враћа се вољени огласник PIK након суноврата

АТВ

14.03.2026

20:02

Омиљена платформа за онлајн трговину у Босни и Херцеговини (БиХ) враћа се својим коријенима. OLX.ба поново постаје PIK.ba, пише Блумберг Адрија.

Све функционалности, сигурност и начин рада платформе остају непромијењени, тврди поменути портал.

Како се наводи, домаћи власници и првобитни оснивачи поново имају већински удио у компанији, а конкретније видљивије промјене брендинга се очекују тек крајем ове године.

Суноврат посјете

Платформа је у посљедње вријеме изгубила примат у посјети, ако је судити по мјерењима "дотметрикса".

Пик, или још увијек OLX, престигао је један њуз портал у свим сегментима.

Већ у првих 10 дана овог мјесеца тај њуз портал имао је чак шест пута више отварања страница - 25 милиона наспрам 4 милиона.

Чак 170 хиљада више људи из БиХ у истом периоду је посјетило тај портал у односу на OLX, а ти људи су направили 3 пута више сесија него што су то урадили посјетиоци вољене странице за оглашавање продаје и куповине (6 наспрам 2 милиона).

Увели наплате, а дошле и преваре

Од промјене власника и потпуног редизајна ПИК је постепено уводио наплате оглашавања за готово све категорије.

Корисници који су објављивали своје огласе морали би најприје да изврше уплате, уколико би жељели да њихов оглас буде што боље пласиран на платформи, што се значајно разликује од почетака овог огласника када је већина објава била бесплатна.

Осим тога, у посљедње вријеме платформу су преваранти користили и неки преваранти на шта је упозоравала и полиција о чему је АТВ већ писао.

Вјероватно је све то довело до ове промјене коју најављује "Блумберг".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

