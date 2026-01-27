Можете остати без новца: Полиција упозорила све грађане

Аутор:Стеван Лулић
27.01.2026
16:36
Коментари:0
Полиција је посљедњих дана послала упозорење свим грађанима да би могли да се нађу на мети превараната и то преко популарне платформе за огласе.
Из Министарства унутрашњих послова Средњобосанског кантона поручили су да се све чешће дешавају интернет преваре. МУП СБК раније је у више наврата упозоравао грађане на учестале “интернет преваре” у разним облицима, а међу њима предњачи “фишинг”.
Регион
Ко је Мирјана Пајковић, политичарка чији су експлицитни снимци испливали
“Фишинг” је метода преваре која укључује слање лажних порука у име компанија, најчешће путем мејла, СМС-а или сервиса за размјену порука као што су Вибер или Воцасп. Циљ је преусмјерити кориснике на лажну веб страницу како би открили повјерљиве податке попут података за пријаву или података о кредитној картици.
“Фишинг” поруке често изгледају стварно. Имена, логотипи и језик пошиљаоца често су дизајнирани да изгледају легитимно и управо због тога треба бити посебно опрезан, упозоравају из МУП-а.
Оно што је у посљедње вријеме учестало јесу и преваре и путем популарне платформе за огласе "OLX", некадашњи ПИК.
Преваре се дешавају тако што грађани који продају артикле буду контактирани од превараната путем ове платформе, Вибера, Воцапа или других канала, којом приликом се представљају као заинтересовани купци и шаљу линк повезницу с упутством да треба исти отворити како би се договорили за уплату.
Фудбал
Хорор сцена: Комби се забио директно у камион; Погинуло 7 навијача?
Када жртве преваре отворе тај линк, учита се страница слична поменутој страници или БХ Пошти и по упутствима унесу податке: име и презиме, број банковне странице и ЦВЦ/ЦВВ број, као и друге личне податке. Након што жртва унесе тражене податке, од ње се захтијева да потврди понуђену опцију о завршеној куповини, што омогућава преваранту злоупотребу наведених података, односно даљу манипулацију, а међу њима “скидање” новца са банковног рачуна.
Наведене преваре могу се препознати тако што се “купци” углавном јављају изван платформе OLX, путем апликације Вибер или Воцап, с тим да су текстови писаних порука углавном лоше преведени, линкови не садрже домен популарне платформе, воде на сасвим другу страницу, преваранти се никада не јављају на позиве или дјелују под изговором да су заузети послом, а не преговарају о цијени или куповини артикла.
Такође, преваранти често шаљу поруке у којим од насумичних жртава траже наведене личне податке, како би им могли “извршити” доставу већ наручених артикала. Жртве су углавном грађани који су већ наручили и очекују пријем наручених артикала.
Уколико добију тражене податке, посебно број банковне картице, преваранти врше недозвољене “скидање“ новца са тог рачуна.
Здравље
За смртоносни вирус вакцина не постоји: Ово су симптоми
"Сходно наведеном, упозоравамо грађане да буду опрезни, односно да обрате пажњу и заштите наведене личне податке те да воде рачуна о свим облицима интернет превара, у смислу предузимања превентивних безбједносних мјера, укључујући и ове специфичне облике, јер једино на такав начин могу спријечити преваранте да их материјално оштете", упозоравају из МУП-а СБК.
Из полиције напомињу да, у сарадњи са надлежним тужилаштвом, предузимају законом прописане мјере и радње на расвјетљавању оваквих и сличних случајева, као и на процесуирању њихових починилаца.
Ово упозорење полиције долази свега неколико дана након што су грађане упозорили и неки корисници платформе "OLX" којис у били жртве.
Наиме, како је испричао Санел из Сарајева, превара је започела непосредно након што је објавио аутомобил на OLX-у. Убрзо му је стигла Вибер порука у којој се наводи да је оглас “потврђен”, те да је потребно извршити додатну верификацију како би се провјерило да ли је оглас заиста он објавио.
"У поруци су тражили да унесем верификациони код, уз објашњење да, ако нисам примио СМС, напишем знак + како би ми стигао нови код. Након тога су навели да ћу бити позван и да унесем посљедњих шест цифара броја с којег ме позову", испричао је Санел.
Друштво
Нова превара преко OLX: Не отварајте ове Вибер поруке
Након кратког времена, како каже, добио је позив са страног броја, а затим и нову поруку с упозорењем да наредних десет минута не улази на Вибер. Убрзо након тога, схватио је да је његов Вибер налог у потпуности обрисан.
"Када сам покушао ући на Вибер, тражило ми је да направим нови рачун. Мој стари налог је већ био преузет, са свим порукама и подацима. Колега ме чак питао јесам ли промијенио број – тада сам схватио да се нешто озбиљно десило", каже Санел.
Одмах је случај пријавио полицији, гдје му је савјетовано да се обрати и Федералној управи полиције, с обзиром на то да овакве злоупотребе могу имати озбиљне посљедице, укључујући крађу идентитета и могуће финансијске преваре.
"Пазите се, људи. Мени су украдени сви подаци и поруке с Вибера. Ово је озбиљна превара и може свакоме да се деси", поручио је Санел за федералне медије, апелујући на грађане да не насједају на сличне поруке.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч1
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч4
Најновије
Најчитаније
18
05
17
57
17
51
17
49
17
47
Тренутно на програму