Полиција о крађи горива из РиТЕ Гацко: Чинимо све да то искоријенимо

СРНА

27.01.2026

14:10

Полиција о крађи горива из РиТЕ Гацко: Чинимо све да то искоријенимо
Лице из Билеће чији су иницијали Д. Д. ухапшено је због сумње да је украло нафту са Рудника и термоелектране /РиТЕ/ "Гацко", рекао је начелник Полицијске управе Требиње Синиша Лакета и указао на континуитет оваквих кривичних дјела на штету РиТЕ.

Лакета је навео да полиција чини све како би то спријечила, односно искоријенила.

Нагласио је и да нису биле адекватне пресуде надлежних судова за та лица, те да је доказивање врло захтјевно.

Хроника

Криминал "број један" у Гацку не престаје: Полиција дохакала крадљивцима горива

"За период од 30 мјесеци, евидентирали смо 20 кривичних дјела у вези са горивом, од чега 14 у Полицијској станици Гацко, три у Полицијској станици Невесиње и један дио кривичних дјела се односи на Полицијску станицу Билећа, од чега је већи број утаја, а мањи број крађа", рекао је Лакета на конференцији за новинаре.

Лакета је навео да је за 30 мјесеци одузето око 5,5 тона дизел-горива и поднесен извјештај против 22 лица, односно 18 извјештаја.

Он је додао да је евидентиран благи пад нарушавања јавног реда и мира у односу на 2024. годину, док је број саобраћајних незгода у порасту.

Начелник Сектора полиције Полицијске управе Требиње Миодраг Јанковић рекао је новинарима да се у 2025. години десило 569 саобраћајних незгода, што је више за 188 у односу на годину прије.

Начелник Сектора криминалистичке полиције Љубомир Супић рекао је да је у 2025. години полиција евидентирала 236 кривичних дјела, што је за 38 мање, односно 13,9 одсто него у истом периоду прошле године.

