Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

Извор:

АТВ

27.01.2026

13:11

Коментари:

0
Анђелка Кузмић о протесту мљекара
Фото: АТВ

Министарка пољопривреде Анђелка Кузмић изјавила је да су низом састанака, уз укључивање других надлежних институција, постигнути заједнички закључци о солидарном приступу у рјешавању проблема мљекара, свако из свог дијела надлежности.

Истакла је да је важно промовисати домаћу производњу и домаће производе на полицама, те да мљекари разумију да краткорочна рјешења неће ријешити њихове проблеме.

"Влада Републике Српске планира дугорочне, одрживе политике за сектор, са циљем одрживе и конкурентне производње која ће имати добар пласман на тржишту", рекла је она.

Мљекари прихватили понуду

Подсјећамо, данас је на скупштини Удружења мљекара у Парку Младен Стојановић у Бањалуци, већином гласова прихваћена понуда Министарства пољопривреде Републике Српске.

мљекари протест

Друштво

Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње

Понуда подразумијева премије од 30 фенинга по литри млијека и премије у износу од 500 КМ по музном грлу.

Оно што су мљекари захтијевали приликом гласања јесте да исплате буду редовни.

Они су одустали од протестне шетње Бањалуком.

Тагови:

мљекари

Влада Републике Српске

протест мљекара Бањалука

Коментари (0)
