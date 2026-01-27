Анђелка Кузмић објаснила како је дошло до договора са мљекарима

Извор:
27.01.2026
Министарка пољопривреде Анђелка Кузмић изјавила је да су низом састанака, уз укључивање других надлежних институција, постигнути заједнички закључци о солидарном приступу у рјешавању проблема мљекара, свако из свог дијела надлежности.
Истакла је да је важно промовисати домаћу производњу и домаће производе на полицама, те да мљекари разумију да краткорочна рјешења неће ријешити њихове проблеме.
"Влада Републике Српске планира дугорочне, одрживе политике за сектор, са циљем одрживе и конкурентне производње која ће имати добар пласман на тржишту", рекла је она.
Подсјећамо, данас је на скупштини Удружења мљекара у Парку Младен Стојановић у Бањалуци, већином гласова прихваћена понуда Министарства пољопривреде Републике Српске.
Мљекари прихватили понуду Министарства, одустали од протестне шетње
Понуда подразумијева премије од 30 фенинга по литри млијека и премије у износу од 500 КМ по музном грлу.
Оно што су мљекари захтијевали приликом гласања јесте да исплате буду редовни.
Они су одустали од протестне шетње Бањалуком.
