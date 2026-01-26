Мљекари смањују производњу за 10%

Аутор:Теодора Беговић
26.01.2026
19:25
Коментари:2
Мало је седамдесет милиона марака колико ће мљекари ове године добити од Владе. Хоће више пара из буџета - веће субвенције, веће премије. Инсистирају да Влада и Министарство на својим леђима понесу терет вишка млијека на тржишту. Сабирају колико ће смањити производњу, броје мљекаре који ће доћи на окупљање, размишљају шта ће даље с тракторима и протестима. Чули су премијера кад је рекао - пред Владу с тракторима нећете.
"Зграда Владе није зграда премијера и тих људи који су ту данас, сматрамо да је та зграда Владе и наша зграда. Можда је нас мљекара више него тих људи који ту долазе на посао", рекао је предсједник Удружења мљекара Републике Српске Милорад Арсенић.
Министарство рачуна на кампању промоције домаћих производа. Пратиће ситуацију, планирати како још може помоћи, формираће радну групу да пропише означавање домаћих производа, али и лажних производа. Али додатни подстицаји, каже министар, неће ријешити вишак млијека.
"Ми ћемо да пратимо ситуацију и наравно да ћемо да ћемо дјеловати, али ако се све своди на то да је у овом моменту само повећање подстицаја спас за њих, то није реално, то није опредјељење пољопривредних политика Републике Српске, нити било које друге земље. Наравно, ми нећемо оставити наше мљекаре на цједилу, али ако се све своди на подстицаје, како ће то ријешити количине млијека? Како ће то ријешити откуп млијека и то што на тржишту тренутно нема потребе за млијеком? Да ли ће нам повећање подстицаја дугорочно ријешити проблем или ће нам направити још већи проблем", истакла је министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Српске Анђелка Кузмић.
Проблем тржишта млијека није само проблем у Републици Српској, него и глобални проблем. „Млијекопродукт“, један од главних откупљивача млијека, откупиће сваки литар млијека колико је у могућности, поручује директор Млијекопродукта.
"Негдје смо се договорили и покушаћемо да усагласимо да смањимо производњу за 10%, то је мјера за први квартал. Да ли ћемо достићи тих 10%? Па, баш и нећемо, али се надамо да ћемо достићи 60 одсто до 70 одсто од тога. Та мјера је једна од кључних која у овом моменту може да нам помогне да се релаксирамо у домену јако високих залиха млијека на лагеру", рекао је директор „Млијекопродукта“ Дарко Самарџија.
Циљ Привредне коморе Републике Српске је стабилно и јако тржиште домаћих произвођача. Потребно је имати већи степен обраде финалног производа и стварање нове додатне вриједности јер ће се на тај начин смањити увозна зависност од млијечних производа.
"Оно што је кључ свега и што ми радимо јесте увезивање малих привредних домаћих произвођача са домаћом прехрамбеном индустријом. Да би они имали сигурно тржиште за откуп својих производа, у овом случају у питању је млијеко, а да би наши произвођачи стварали додатну вриједност, односно производили додатне производе, у виду сирева или млијечних намаза, које би пласирали на наше домаће и инострано тржиште", додао је генерални секретар Привредне коморе Републике Српске Драган Шепа.
Привремена мјера контролисане смањене производње млијека може помоћи у стабилизацији ситуације са претјераним залихама млијека. Системска рјешења и улагање у домаћу производњу, о којим се данас такође говорило, свакако добро звуче као рјешење сваког проблема. Још да сваки проблем има своје Министарство са 180 милиона буџета за подстицаје.
