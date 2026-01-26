Нова правила ЕУ закочила транспорт: Блокирани теретни гранични прелази

Аутор:Бојана Винчић
Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Сјеверна Македонија данас уједињени, превозници ових земаља зауставили су своје камионе на граничним прелазима према земљама Шенгена. Проблем им ствара нови начин уласка у земље ЕУ. Они још траже да им се призна статус радника а не туристе и због тога траже изузеће из правила 90 дана у 180 дана. Ако се захтјеви не испуне, око 17 милиона становника ће се суочити са проблемима снабдијевања.
Иако су у медијима јасно изнијели своје захтјеве, већина превозника у Градишци пред камеру нису хтјели. Један од њих који је једва пристао да прича о проблемима који их муче је Дејан Станишић. Каже, тражимо да нас прихвате као раднике и испоштују наше захтјеве.
"Ту смо ради дана којим смо фиксирани да не можемо остати дуже од 90 дана то је највећи проблем, јер не можемо радити као нормалан свијет. Надам се да ће се нешто промијенити и да ће неко признати наш рад. Признаје се овдје али не у ЕУ, зато што је фирма пријављена у БиХ и што не можемо возити у друге дестинације и државама", казао је превозник Дејан Станишић.
Због новог система контроле уласка и изласка из ЕУ, возачи земаља које нису чланице ЕУ, током 180 дана на територији Шенгена могу да проведу максимално 90 дана. То онемогућава превозницима да нормално послују јер немају зараду ако се ради само трећина радног времена.
"Блокиран је излаз за теретна возила путничким возилима је омогућен пролаз блокиран је улаз царински терминал односно царињење робе која иде из ЕУ у БиХ. Рјешење једино је да се одбори нашим возачима улазак односно да имају посебан третман за разлику од обичних туриста грађана, који прелазе у ЕУ да се посебно заведе ко је возач теретног возила а ко путник", казао је координатор протеста Градишка Марко Ивановић.
Огласио се и ресорни министар. Каже, ово је регионална борба свих возача и зато наредне седмице иде у Брисел да се покуша ријешити овај проблем.
"Ово је акција која треба да у транспортној заједници одјекне и да релевантне особе у ЕУ схвате да ово може постати дубљи проблем, не само за наше превознике и земље западног Балкана, а кад кажем успјешан надам се да се ово не понови и да немамо сљедећи", рекао је министар комуникација и транспорта БиХ Един Форто.
Теретни саобраћај блокиран је на девет граничних прелаза према Србији, БиХ, Хрватској и Албанији и у луци Бар. Захтијевају хитну реакцију надлежних на дугогодишње проблеме у сектору друмског саобраћаја. Превозници поручују да остају на границама до испуњења захтјева.
