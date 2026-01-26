Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

26.01.2026
15:12
Коментари:0
Држављанин БиХ покушао је да у Хрватску незаконито унесе 56.000 евра у торбици, али су га у том осујетили припадници хрватски цариници.
Све се одиграло на граничном прелазу Жупања - Мост када, а царински службеници су држављанину БиХ у недјељу, 25. јануара издали прекршајни налог због прекршаја из чланка 69.а Закона о девизном пословању.
"Приликом уласка на царинско подручје ЕУ преко РГП Жупања - Мост, возач аутомобила њемачких регистарских ознака није испунио обавезу пријаву износа од 56.000 евра Царинској управи односно граничној полицији. Готовина се налазила у торбици", наводе из Царинске управе Хрватска и додају:
"За наведени прекршај изречена је новчана казна од 13.270 евра".
Регион
2 ч1
Регион
3 ч0
Регион
5 ч0
Регион
7 ч0
Најновије
Најчитаније
16
33
16
24
16
20
16
15
16
14
Тренутно на програму