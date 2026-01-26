Logo
Large banner

Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра

26.01.2026

15:12

Коментари:

0
Држављанин БиХ у Хрватску хтио да унесе непријављених 56.000 евра
Фото: Царинска управа Хрватске

Држављанин БиХ покушао је да у Хрватску незаконито унесе 56.000 евра у торбици, али су га у том осујетили припадници хрватски цариници.

Све се одиграло на граничном прелазу Жупања - Мост када, а царински службеници су држављанину БиХ у нед‌јељу, 25. јануара издали прекршајни налог због прекршаја из чланка 69.а Закона о девизном пословању.

"Приликом уласка на царинско подручје ЕУ преко РГП Жупања - Мост, возач аутомобила њемачких регистарских ознака није испунио обавезу пријаву износа од 56.000 евра Царинској управи односно граничној полицији. Готовина се налазила у торбици", наводе из Царинске управе Хрватска и додају:

"За наведени прекршај изречена је новчана казна од 13.270 евра".

Подијели:

Тагови:

Хрватска

новац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

Регион

Појавили се интимни снимци двоје службеника Владе Црне Горе! Мирјана Пајковић поднијела оставку

2 ч

1
Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

Регион

Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

3 ч

0
Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

Регион

Из ловачке пушке гађао пса луталицу па ранио брата

5 ч

0
Превозници у Црној Гори блокирају Луку Бар

Регион

Превозници у Црној Гори блокирају Луку Бар

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

33

Ово је убица Живка Бакића: Ликвидирао га у шуми, а ево гдје се и крио

16

24

Трамп шаље изасланика у Минесоту: Строг, али праведан

16

20

Тешка саобраћајна несрећа: Аутомобил преполовљен од судара, међу повријеђенима и дијете

16

15

Додик са америчким амбасадором у Израелу

16

14

4 реченице које треба рећи д‌јетету ако га ухватите у лажи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner