Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

26.01.2026
Жупанијско државно тужилаштво (ЖДО) у Пули је, након проведене доказне радње првог испитивања, покренуло криминалистичку истрагу против 43-годишњака којег сумњиче за низ кривичних дјела, међу којима су породично насиље и силовање.
Пулски ЖДО је прецизирао како се 43-годишњак сумњичи да је у дужем временском периоду, на подручју Истарске жупаније, починио кривично дјело насиља у обитељи, два кривична дјела повреде дјететових права, те по једно кривично дјело тјелесне повреде према блиској особи, и пријетње према блиској особи. Уз то, 43-годишњак се сумњичи да је у априлу 2023. починио једно тешко кривично дјело против полне слободе.
Тужилаштво је суду истраге Жупанијског суда у Пули поднијело приједлог за одређивање истражног затвора против 43-годишњака због опасности од ометања кривичног поступка утицајем на свједоке и опасности од понављања кривичног дјела те је судија истраге приједлог прихватио и одредио окривљенику истражни затвор по обје предложене основе.
