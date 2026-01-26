Logo
Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице

Ужас у комшилуку: Мушкарац злостављао и силовао чланове породице
Фото: Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Жупанијско државно тужилаштво (ЖДО) у Пули је, након проведене доказне радње првог испитивања, покренуло криминалистичку истрагу против 43-годишњака којег сумњиче за низ кривичних д‌јела, међу којима су породично насиље и силовање.

Пулски ЖДО је прецизирао како се 43-годишњак сумњичи да је у дужем временском периоду, на подручју Истарске жупаније, починио кривично д‌јело насиља у обитељи, два кривична д‌јела повреде д‌јететових права, те по једно кривично д‌јело тјелесне повреде према блиској особи, и пријетње према блиској особи. Уз то, 43-годишњак се сумњичи да је у априлу 2023. починио једно тешко кривично д‌јело против полне слободе.

MUP RS

Хроника

Хорор код Бањалуке: Отац хапшен због обљубе кћерки, притворена и мајка

Тужилаштво је суду истраге Жупанијског суда у Пули поднијело приједлог за одређивање истражног затвора против 43-годишњака због опасности од ометања кривичног поступка утицајем на свједоке и опасности од понављања кривичног д‌јела те је судија истраге приједлог прихватио и одредио окривљенику истражни затвор по обје предложене основе.

напад ракетом Филипини

Свијет

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

Хрватска

Силовање

Istra

Коментари (0)
