Превозници у Црној Гори блокирају Луку Бар

26.01.2026
09:21
Коментари:0
Удружење међународних превозника терета Црне Горе блокираће данас у подне теретни саобраћај на границама и у Луци Бар, захтијевајући хитну реакцију надлежних на дугогодишње проблеме са којима се суочава сектор друмског транспорта.
Протест ће, према најавама, трајати до испуњења њихових захтјева.
Удружење ће, према ранијим најавама, трајно паркирати камионе на проширењима у близини више граничних прелаза и почети блокаду пролаза за све врсте теретних возила.
БиХ
У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача
Представници Удружења су казали да ће блокаду највише осјетити маркети и бензинске станице, јер се обуставе промета односе и на намирнице и гориво. Путници и они који превозе лијекове, животиње, експлозив и оружје саобраћаће несметано током протеста.
Превозници блокаде организују јер траже измјене висине акцизе чији поврат добијају по литру горива, бржи поврат пореза на додатну вриједност (ПДВ), дужи рад граничних царинских и фитосанитарних инспекција, промјене ЕТИАС-а и бенефицирани радни стаж.
Обустава промета је и дио регионалног протеста превозника терета из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, због ограничавања трајања боравка – рада професионалних возача у земљама Шенгена на највише 90 дана у периоду од шест мјесеци.
Управа полиције одобрила је протесте превозника на 72 сата, односно до четвртка у подне.
Свијет
3 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
12
50
12
48
12
39
12
33
12
31
Тренутно на програму