Logo
Large banner

Превозници у Црној Гори блокирају Луку Бар

26.01.2026

09:21

Коментари:

0
Превозници у Црној Гори блокирају Луку Бар
Фото: Printscreen/Youtube

Удружење међународних превозника терета Црне Горе блокираће данас у подне теретни саобраћај на границама и у Луци Бар, захтијевајући хитну реакцију надлежних на дугогодишње проблеме са којима се суочава сектор друмског транспорта.

Протест ће, према најавама, трајати до испуњења њихових захтјева.

Удружење ће, према ранијим најавама, трајно паркирати камионе на проширењима у близини више граничних прелаза и почети блокаду пролаза за све врсте теретних возила.

Протест камионџија Бањалука

БиХ

У подне почињу блокаде: Угрожено 17 милиона потрошача

Представници Удружења су казали да ће блокаду највише осјетити маркети и бензинске станице, јер се обуставе промета односе и на намирнице и гориво. Путници и они који превозе лијекове, животиње, експлозив и оружје саобраћаће несметано током протеста.

Превозници блокаде организују јер траже измјене висине акцизе чији поврат добијају по литру горива, бржи поврат пореза на додатну вриједност (ПДВ), дужи рад граничних царинских и фитосанитарних инспекција, промјене ЕТИАС-а и бенефицирани радни стаж.

Обустава промета је и дио регионалног протеста превозника терета из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, због ограничавања трајања боравка – рада професионалних возача у земљама Шенгена на највише 90 дана у периоду од шест мјесеци.

Управа полиције одобрила је протесте превозника на 72 сата, односно до четвртка у подне.

Подијели:

Тагови:

prevoznici

Црна Гора

blokada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кремљ: За Москву битан дио "формуле из Енкориџа" о територијама

Свијет

Кремљ: За Москву битан дио "формуле из Енкориџа" о територијама

3 ч

0
Бане Бојанић напустио Србију због Земунског клана

Сцена

Бане Бојанић побјегао из Србије због Земунског клана, сада прича о свему

3 ч

0
Јак земљотрес погодио Кину

Свијет

Јак земљотрес погодио Кину

3 ч

0
Родитељи конобарице која је била у центру смртоносног пожара у швајцарском бару открили су да њихова кћерка никада није требало да ради у бару у којем је и страдала. Жером и Астрид Панине кажу да се и даље боре да схвате како је њихова кћерка Сијан (Cyane) завршила у подруму бара „Ле Констелацион“ (Le Constellation) у раним јутарњим часовима Нове године, гдје је у пожару погинуло 40 људи, а више од 100 је повријеђено.

Свијет

Нови детаљи ужаса: Исповијест родитеља д‌јевојке за коју кажу да је изазвала пожар у "клубу смрти"

4 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ауто слетио у Неретву. Погинуо мушкарац

23 ч

0
Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

Регион

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

1 д

0
Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

Регион

Кнежевић: Садашња влада Хрватима даје и што не траже, Србима ни оно што им припада

1 д

0
Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

Регион

Вријеђао новинарку на друштвеној мрежи па ухапшен

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

50

Минић о сачекуши у Тузли: Брине полицијска реакција

12

48

Ужас у комшилуку: Мушарац злостављао и силовао чланове породице

12

39

Градоначелника гађали противтенковском ракетом: Невјероватан снимак атентата!

12

33

Минић мљекарима: Мајстори, нећете са тракторима пред Владу

12

31

Ово се никад није догодило на Гренд слему – историја на Аустралијан опену

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner