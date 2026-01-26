Logo
Бане Бојанић побјегао из Србије због Земунског клана, сада прича о свему

Телеграф

26.01.2026

Бане Бојанић напустио Србију због Земунског клана
Пјевач Бане Бојанић почетком двехиљадитих година снимио је један од највећих хитова, међутим, послије само 6 мјесеци се повукао са сцене.

Због разних пријетњи и пјевања земунском клану, Бане је ипак одлучио да се повуче и оде из Србије, а сада је проговорио о најтежем периоду.

"Деведесетих готово свима. Кад кажеш да нећеш, прво причају лијепо, а онда настане проблем. Нису они мени пријетили, али између себе јесу. Тада су се умјесто телефона носили пиштољи. Редовно су долазили на моје наступе".

Сандра Бојанић

Занимљивости

Сандра има 27 година и цијепа дрва: Жели да се жени, тражи момка да кува и пере

За један наступ је добио бакшиш нестварних 100.000 марака, о чему је сада проговорио.

"Деведесетих, на једној свадби добио сам преко 100.000 марака".

Нема више друга мог

У каријери је снимио једну од најемотивнијих пјесама "Нема више друга мог", због које је и Лепа Брена плакала. Како сад признаје, ту пјесму није пјевао чак 19 година.

"Ту пјесму 19 година нисам пјевао јавно. Истинита је до посљедње речи. Стева Симеуновић ју је написао јер је знао цијелу причу. Сјећам се да је Лепа Брена плакала кад ју је чула. Три мјесеца сам је пјевао с кнедлом у грлу. Молио сам публику да не плаче јер нисам могао да издржим. Мој друг је био невјероватан, сјајан човјек", испричао је он за "Курир".

Здравко Чолић

Сцена

Пјевачица открила након 40 година: ''Гола Чолу чекала у кревету''

Проговорио је и о естради која је по њему пуна сујете, те да нема везе са естрадом када је он почињао каријеру.

"Уби је сујета. Ко је популарнији, ко има више концерата, ко има хит, ко нема. Данас се све види преко друштвених мрежа, све се може прочитати између редова. Послије 20 година сам се вратио у те воде и могу да кажем да ово нема везе са естрадом каква је била кад сам ја почињао. У децембру сам имао осам наступа и размишљам да ли уопште треба да се враћам. Или сам се ја одвикао или су се естрадна правила потпуно промијенила. Раније се знало за поштовање - кад видим Шабана или Џеја на аеродрому, прилазим с поштовањем. Данас нико никога не ферма два посто."

Бане Бојанић платио трансвестита са Тајланда

Пјевач Бане Бојанић протекле године је издао нови албум послије дуге дискографске паузе, а посебну пажњу јавности привукао је спот за пјесму "Могу отац да ти будем", у којем главну улогу игра тајландски трансвестит.

Познато је да у Тајланду има пуно трансвестита који тамо живе и раде, а један од њих очигледно је привукао пажњу Банетовом тиму, који му је поверио важну улогу у овом видео-остварењу.

Ипак, Бане није знао да је у питању мушкарац, па је тако у Тајланду доживио прави шок.

"Нисам ни знао док нисмо завршили снимање спота. Рекли су ми после... Да ти пустим два-три различита спота, у једном је она или он", испричао је Бане у емисији "Ами Џи шоу", а на њега се надовезала и Тања Савић, с којом на новом албуму има и дует.

"На крају се испоставило да је то та девојка, заправо тај лик, коју сам ја њему послала с поруком: 'Пази да не буде он'. То је неки познат тамо код њих", рекла је Тања, преноси Pink.rs.

Бане је истакао да не зна да ли има мушке атрибуте.

Ово су примијетили и корисници X, који су одушевљени што је главна улога у споту припала трансвеститу.

"Бане Бојанић, који је у Тајланду снимио спот за песму "Могу отац да ти будем" и коју пева прелепом тајландском трансџендеру је све што нам је фалило у овом тренутку, да употпуни моју тврдњу да живимо у најјачем универзуму", гласио је један од твитова.

(Телеграф)

Бане Бојанић напустио Србију

Пјевач

