Logo
Large banner

Дара Бубамара напустила Звезде Гранда: “Сви сте ви фолиранти”

25.01.2026

14:23

Коментари:

0
Дара Бубамара напустила Звезде Гранда: “Сви сте ви фолиранти”
Фото: Youtube/Zvezde Granda/screenshot

Пјевачица Дара Бубамара реаговала је бурно на критике које је добио њен кандидат од стране њених колега из Звезда Гранда.

Она је напустила емисију, због чега је и Цеца Ражнатовић реаговала.

Павле Павловић и Саша Стојаковић представили су се као посљедњи пар у првој емисији трећег круга Звезда Гранда у ком је максималан број гласова освојио Саша, док је Дарин кандидат имао три гласа подршке.

– Без обзира на гласање и то да је кандидат број два више показао. Павле, да ли се сјећаш шта сам ти рекао прошли пут да се опустиш, да се не стидиш своје снаге и нападнеш гд‌је треба? Ти си мене послушао 0,002 посто и то те је коштало ова два гласа за разлику од њега који је од почетак до краја разнио. Ово ти је најважнији савјет– рекао је Мили, а Кебе се надовезао са похвалама за Цециног кандидата:

– Павле, немам замјерке на прву пјесму, мислим да та два гласа су те коштале због друге пјесме. Саша, ти си тако пјевао, таква гласчина, беспрекорни трилери, то је задатак који ријетко ко може да испуни 600 гласова си заслужио– одушевљен је био Кеба.

Снежана је признала како није очекивала овакав резултат с обзиром да је била разочарана у Сашино пјевање на проби, преноси Блиц.

“Рекла сам Цеци да си био лош, ово нисам очекивала”

– Кандидат број два, слушала сам те на проби и рекла сам Цеци да си био интонативно лош. Катастрофа у првој пјесми, али вечерас си је тако одвалио да сам одмах дала глас и честитам ти, ти си пјевачина. Што се тиче кандидата број један, имаш прескупу боју гласа, али ниси пјевао добро. Он је толико био добар да нисам могла да ти дам глас, праштај– додала је Снежа.

Ана Бекута скренула је пажњу Павлу како није добро пјевао пјесму “Медена”, а Ђорђе Давид је посебно похвалио Сашу, али и подржао Павла.

“Ви сте фолиранти”

Дара Бубамара је бијесна изјавила да су њене колеге фолиранти, те напустила студио.

– Фолиранти брате, вјеруј ми. Лично је, нису реални, дечко је пјевао одлично. Нису дали њему гласове због тебе Цецо, да би ти била као побједница. Причали су како је твој кандидат био лош, катастрофа и ево сад. Ћао, лаку ноћ идем кући– видно љута напустила је сцену и покупила своје ствари са мјеста жирија док је излазила из студија.

“Није фер”

– Дара је отишла без да чује моју реплику што није апсолутно колегијално, није ни фер према мом кандидату под два, под три овд‌је се не гласа за ментора него за певача. Ово је мој кандидата Саша Стојаковић је убица, не можемо оспоравати таленат. Овоме га ја нисам научила то му је дао Бог и мајка која га је родила. Дијете, свака част и препоносна сам на тебе. Другом кандидату честитам, имаш прелијепу боју гласа и пјесму за бараж покидај – закључила је Цеца.

Подијели:

Тагови:

Dara Bubamara

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

Сцена

Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

4 ч

0
Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић

Сцена

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

5 ч

0
Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

Сцена

Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

7 ч

0
Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

Сцена

Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

19 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner