Logo
Large banner

Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

Извор:

Курир

25.01.2026

11:55

Коментари:

0
Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

Трећи круг Звезда Гранда емитован је синоћ, а велику пажњу је привукао рокер Ђорђе Давид, који је својим иступом изазвао праву драму.

Све је почело због једне кандидаткиње која је изазвала сукоб између Давида и продукције, па је рокер чак запријетио да ће размислити хоће ли остати у жирију сљедеће године.

"Трудим се да помјерим границе репертоарског избора, идем у корак са временом и својим кандидатима дајем прилику да покажу свој потенцијал", поручио је Ђорђе Давид.

На његову реакцију одмах је стигао оштар одговор директора такмичења Горана Шљивића:

"Ти си наш избор за ментора и то остаје док не кажемо другачије. Знам да жестоко браниш своје кандидате и због тога те понекад и критикујемо, али према мишљењу стручног жирија кандидат број два је имао предност. Ово је трећи круг, бит ће све теже. Машо, била си одлична и видљив је велики напредак захваљујући твом ментору Ђолету. Лејла је по продукцији добила за један глас више, али то не умањује вриједност кандидаткиње број један", закључио је Шљивић.

Драма и ривалитет између ментора сигурно ће додатно загријати овогодишње Звезде Гранда.

Подијели:

Тагови:

Ђорђе Давид

Zvezde Granda

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

Хроника

Да ли је Торцида имала дојаву о путањи Делија?

4 ч

0
Руски тенисер Данил Медведев доживио је тежак пораз у осмини финала Аустралијан опена, пошто га је резултатски и играчки декласирао Американац Лернер Тиен.

Тенис

Потпуна катастрофа Данила Медведева!

4 ч

0
На европском тлу се оснива ФБИ

Свијет

На европском тлу се оснива ФБИ

5 ч

0
Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

Регион

Двоје мале д‌јеце изгубило вид послије забаве са ласерима

5 ч

0

Више из рубрике

Огњен Несторовић открио да је напустио Пинк када је видио хонорар Миљане Кулић

Сцена

Несторовић открио да је дао отказ када је видио хонорар Миљане Кулић

5 ч

0
Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

Сцена

Мушкарац који живи са Чедом Јовановићем објавио његове слике у доњем вешу

7 ч

0
Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

Сцена

Мина Костић заратила са колегиницом због Каспера

19 ч

0
умро Мирослав Стојиљковић Мегер

Сцена

Преминуо чувени југословенски хармоникаш

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

"Шакалијада" у Дервенти окупила више од 2.000 ловаца, присуствовао и Минић

16

32

Оштра порука Орбана Зеленском

16

21

Додик: Позван сам на Молитвени доручак у Америку

16

18

Мета прави заокрет: Шта планирају?

16

08

Тришић Бабић и Додик стигли у Израел, планирани састанци са највишим званичницима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner