Огласила се продукција након драме око Ђорђа Давида: Открили остаје ли у жирију Звезда Гранда

Трећи круг Звезда Гранда емитован је синоћ, а велику пажњу је привукао рокер Ђорђе Давид, који је својим иступом изазвао праву драму.
Све је почело због једне кандидаткиње која је изазвала сукоб између Давида и продукције, па је рокер чак запријетио да ће размислити хоће ли остати у жирију сљедеће године.
"Трудим се да помјерим границе репертоарског избора, идем у корак са временом и својим кандидатима дајем прилику да покажу свој потенцијал", поручио је Ђорђе Давид.
На његову реакцију одмах је стигао оштар одговор директора такмичења Горана Шљивића:
"Ти си наш избор за ментора и то остаје док не кажемо другачије. Знам да жестоко браниш своје кандидате и због тога те понекад и критикујемо, али према мишљењу стручног жирија кандидат број два је имао предност. Ово је трећи круг, бит ће све теже. Машо, била си одлична и видљив је велики напредак захваљујући твом ментору Ђолету. Лејла је по продукцији добила за један глас више, али то не умањује вриједност кандидаткиње број један", закључио је Шљивић.
Драма и ривалитет између ментора сигурно ће додатно загријати овогодишње Звезде Гранда.
