На европском тлу се оснива ФБИ

Британске власти ће основати националну полицијску службу која ће истраживати најтеже злочине у Енглеској и Велсу, као што су тероризам, организовани криминал и преваре, рекао је министар унутрашњих послова Велике Британије Шабану Махмуд.
"Формираћемо нову националну полицијску службу названу 'британски ФБИ', која ће распоређивати таленте свјетске класе и најсавременију технологију за праћење и хватање опасних криминалаца. Тиме ће локалне снаге моћи да проводе више времена у борби против криминала у својим заједницама", рекла је Махмудова за "Гардијан".
Она је признала да је тренутни модел полицијског рада у Великој Британији застарио, јер је "изграђен за други вијек".
"Гардијан" подсјећа да ће нова агенција преузети одговорност за борбу против тешког криминала, а тај задатак тренутно је додијељен Националној агенцији за борбу против криминала, а у случају тероризма Скотланд јарду.
Шеф Националне полицијске службе бити одговоран за увођење напредних технологија, као што је аутоматско препознавање лица.
Национални савјет шефова полиције Скотланд јард и његова јединица за борбу против тероризма издали су заједничко саопштење којим подржавају формирање нове агенције.
Генерални директор Националне агенције за борбу против криминала Грејем Бигар рекао је да се криминал промијенио, као и технологија и да се самим тим мора промијенити начин реакције на све то.
"То су пријетње које нас све погађају локално, али захтијевају национални и међународни одговор. Такво тијело би нам омогућило да побољшамо начин на који штитимо јавност, наше заједнице и државу", рекао је шеф Националне агенције за борбу против криминала, која ће постати дио нове агенције.
