"Ујак из БиХ“ проглашен кривим: Узнемиравао 7 малољетних родица, све се дешавало у БиХ

Извор:
Независне
25.01.2026
09:37
Регионални суд у Клагенфруту јуче је прогласио кривим држављанина Босне и Херцеговине за три случаја сексуалног злостављања малољетних рођака, иако већ робија 14-годишњу казну затвора.
Наиме, овај 62-годишњак је на прву казну осуђен децембра, 2024. године, а теретио се за сексуално злостављање малољетних особа са којима је био у родбинским односима.
Како преносе медији, током периода од укупно 26 година сексуално злостављао седам дјевојчица – своје нећаке, те унуке од нећака, како у Корушкој, тако и у својој кући у Босни и Херцеговини.
Жртве су у вријеме извршења дјела имале између 8 и 14 година. Дакле, још децембра 2024. судско вијеће под председавањем судије Гернота Кугија прогласило је мушкарца кривим у једном случају. Тада је осуђен на казну затвора од 14 година. Судија је у образложењу пресуде нагласио „изузетно висок степен кривице“ оптуженог, а најстрожа казна му тада није досуђена само због чињенице да раније није био осуђиван.
Дакле, остало је још шест појединачних случајева, а јуче је осуђен за још три. Судија тек треба да изрекне казну. Иначе, још током првог суђења, проблем је настао јер су преосталих шест случајева били скоро сви идентични па је адвокат одбране тада рекао да је ријеч о колективној освети фамилије. Наводно, једна од тих жртава је дан прије подношења тужбе са оптуженим, а сад осуђеним, била и на кафи.
Ипак, судија Регионалног суда у Клагенфурту сматра да је крив у најмање још три случаја злостављања, преносе Независне.
Иначе, како преносе све се дешавало протеклих 26 година, а оптужница је подигнута тек када су прикупљени сви докази.
Још раније су аустријски медији пренијели да је оптужница била више него озбиљна. Он није само оптужен за злостављање, већ и за непримјерено сексуално понашање према малољетницима, сексуално злостављање малољетника, сексуалну принуду, пријетње те злоупотребу ауторитета старије особе.
Иначе, сексуална злостављана и силовања дешавала су се највише у његовој кући у БиХ, гдје би љети одлазио на одмор и дружио се са широм фамилијом. Како стоји у оптужници, у периоду од 1996. до 2022. године силовао је најмање седам својих рођака, међу којима и своју нећаку и њену ћерку.
