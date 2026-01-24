Logo
Хорор код Бањалуке: Отац хапшен због обљубе кћерки, притворена и мајка

Аутор:

Огњен Матавуљ

24.01.2026

16:13

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka
Фото: ATV

Мушкарац (49) из околине Бањалуке ухапшен је због стравичног случаја педофилије у којем су жртве, како се сумња, биле његове кћерке старе шест и осам година, сазнаје АТВ.

Отац монструм ухапшен је средином јануара након што су истражни органи дошли до доказа да је сексуално злостављао обје кћерке. Заједно с њим ухапшена је и његова супруга, односно мајка дјевојчица због сумње да је знала за злостављање, али ништа није учинила да то спријечи или пријави...

Ухапшена и мајка

Истрагу воде ПУ Бањалука и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци по чијем налогу су 49-годишњи мушкарац и његова 36-годишња супруга ухапшени. На приједлог тужилаштва Окружни суд у Бањалуци је обома одредио једномјесечни притвор.

Ухапшен због порнографије Бијељина

Хроника

Вјероучитељ Мустафа Хрустанбеговић осумњичен за дјечију порнографију, окушао се и у политици

Према сазнањима АТВ-а оцу се на терет ставља да је починио кривично дјело обљубе над дјететом млађим од 15 година. Заједно са супругом осумњичен је и за запуштање и злостављање кћерки јер, како сазнајемо, дјецу уопште нису уписали у школу, иако је старија већ требала да иде у трећи разред.

Живи и ради на релацији Бањалука - Њемачка

Незванично сазнајемо да је осумњичени 49-годишњак високообразована особа која живи и ради на релацији Бањалука - Њемачка.

Ради заштите жртава у тужилаштву и полицији нису жељели да откривају било какве информације о овом монструозном случају. Након хапшења родитеља, дјеца су смјештена на сигурно и с њима ради стручни тим.

Отац обљубио кћерке

педофилија Бањалука

Бањалука

