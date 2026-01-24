Хорор код Бањалуке: Отац хапшен због обљубе кћерки, притворена и мајка

Аутор:Огњен Матавуљ
24.01.2026
16:13
Коментари:4
Мушкарац (49) из околине Бањалуке ухапшен је због стравичног случаја педофилије у којем су жртве, како се сумња, биле његове кћерке старе шест и осам година, сазнаје АТВ.
Отац монструм ухапшен је средином јануара након што су истражни органи дошли до доказа да је сексуално злостављао обје кћерке. Заједно с њим ухапшена је и његова супруга, односно мајка дјевојчица због сумње да је знала за злостављање, али ништа није учинила да то спријечи или пријави...
Истрагу воде ПУ Бањалука и Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци по чијем налогу су 49-годишњи мушкарац и његова 36-годишња супруга ухапшени. На приједлог тужилаштва Окружни суд у Бањалуци је обома одредио једномјесечни притвор.
Хроника
Вјероучитељ Мустафа Хрустанбеговић осумњичен за дјечију порнографију, окушао се и у политици
Према сазнањима АТВ-а оцу се на терет ставља да је починио кривично дјело обљубе над дјететом млађим од 15 година. Заједно са супругом осумњичен је и за запуштање и злостављање кћерки јер, како сазнајемо, дјецу уопште нису уписали у школу, иако је старија већ требала да иде у трећи разред.
Незванично сазнајемо да је осумњичени 49-годишњак високообразована особа која живи и ради на релацији Бањалука - Њемачка.
Ради заштите жртава у тужилаштву и полицији нису жељели да откривају било какве информације о овом монструозном случају. Након хапшења родитеља, дјеца су смјештена на сигурно и с њима ради стручни тим.
