Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

Капитен Србије Никола Јакшић играће финале Европског првенства, упркос црвеном картону који је добио у полуфиналу.
Јакшић је финишу првог полувремена добио искључење и црвени картон који га по правилу елиминише из наредног меча.
Србија је уложила жалбу ЛЕН, коју је кровна организација европског ватерпола уважила и лидер Србије добиће прилику да игра у финалу у Београдској арени.
Јакшић је искључен у финишу друге четвртине када је ударио играча Италије, који га је потопио својим телом.
Судије су гледале ВАР снимак и одлучиле да му додјеле црвени картон, који би требало да значи суспензију за финале.
Како је најавио селектор Србије Урош Стевановић, људи из ВСС урадили су све како би се суспензија укинула и снаге у великом финалу биле равноправне.
Ватерполисти Србије у финалу ЕП играће у недјељу од 20.30 против Мађарске, а за треће мјесто бориће се Италија и Грчка од 17.00.
