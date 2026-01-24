Logo
Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!

24.01.2026

14:38

Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!
Фото: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Капитен Србије Никола Јакшић играће финале Европског првенства, упркос црвеном картону који је добио у полуфиналу.

Јакшић је финишу првог полувремена добио искључење и црвени картон који га по правилу елиминише из наредног меча.

Србија је уложила жалбу ЛЕН, коју је кровна организација европског ватерпола уважила и лидер Србије добиће прилику да игра у финалу у Београдској арени.

Никола Јакшић

Остали спортови

Велики проблем: Србија у финалу без капитена Николе Јакшића?

Јакшић је искључен у финишу друге четвртине када је ударио играча Италије, који га је потопио својим телом.

Судије су гледале ВАР снимак и одлучиле да му додјеле црвени картон, који би требало да значи суспензију за финале.

Како је најавио селектор Србије Урош Стевановић, људи из ВСС урадили су све како би се суспензија укинула и снаге у великом финалу биле равноправне.

Ватерполисти Србије у финалу ЕП играће у недјељу од 20.30 против Мађарске, а за треће мјесто бориће се Италија и Грчка од 17.00.

