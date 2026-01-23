Маестрална Србија у финалу Европског првенства

Извор:
Ватерполисти Србије пласирали су се у финале Европског првенства након што су декласирали селекцију Италије резултатом 17:13.
Италија се резултатски држала до пред крај прве четвртине, али си Рашовић и Дедовић донијели Србији два гола предности (5:3) након првих осам минута.
Са истом разликом се отишло и на полувријеме јер није било побједника у другој четвртини (4:4).
Треба истаћи да је, због ненамерног ударања противника, досуђен црвени картон капитену Србије Николу Јакшић.
Делфини су у трећој четвртини практично ријешили питање другог финалисте, добили су ову дионицу резултатом 6:3. Мандић, Лазић, те Рашовић и Вицо по два пута били су стријелци за српску селекцију.
Италија је добила посљедњу дионицу (2:3), али то није било довољно за преокрет.
Србији ће противник бити селекција Мађарске која је данас избацила Грчку.
Финални меч се игра у недјељу од 20:30.
