Умро Ђани Ковач

Вишеструки државни олимпијац Југославије у атлетици, Ђани Ковач преминуо је данас у 87. години у Мијатовцу, а сахрана ће бити обављена у суботу од 12.00 часова на сеоском гробљу у овом мјесту, што је уједно била и његова жеља за живота.
Ђани Ковач рођен је 1939. године у Перту, у Аустралији. Током богате спортске каријере носио је дрес државне репрезентације Југославије и учествовао на Олимпијским играма у Риму 1960. године, гдје је наступио у полуфиналу штафетне трке 4 × 400 метара. Четири године касније, на Олимпијским играма у Токију 1964, такмичио се у дисциплини 400 метара.
Ковач је оставио дубок траг и на клупском плану, као члан Атлетског спортског клуба Сплит, загребачког Динама и београдског Партизана, са којима је остваривао запажене резултате и доприносио развоју атлетике у тадашњој Југославији.
Последње године живота провео је у Србији, у Мијатовцу код Ћуприје, гдје је био активан и као ментор и подршка младим спортистима. Посебно је подржавао рад тренера Драгана Здравковића и младих ћупријских атлетичара, пратећи њихов развој и успјехе са истинским ентузијазмом
Остаће упамћен не само по спортским резултатима, већ и као човјек ведрог духа, отвореног срца и велике животне енергије, који је до посљедњих дана задржао љубав према атлетици и људима.
