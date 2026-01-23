Logo
Large banner

Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Извор:

Б92

23.01.2026

15:58

Коментари:

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд
Фото: pexels/Somchai Kongkamsri

Трупама које је Копенхаген упутио на Гренланд наређено је да буду спремне за борбу у случају да САД нападну ову аутономну територију Данске, јавља дански јавни сервис ДР.

Према наводима ДР-а, у војној наредби Данске издатој прошле недјеље наведено је да војници на Гренланду треба да буду опремљени бојевом муницијом.

ДР је објавио да се у наредби описује "вишефазна операција", која укључује и могућност каснијег упућивања додатних војника и војних капацитета. Јавни сервис није изнио детаље планова, пише Гардијан.

У међувремену, данска премијерка Мете Фредериксен допутовала је у Нук, на Гренланд, гдје ће разговарати са лидером те аутономне територије Јенсом-Фредериком Нилсеном. Очекује се да ће га упознати са детаљима разговора које је раније данас водила са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом, у настојању да пронађу даљи пут у свјетлу континуираног интересовања америчког предсједника Доналда Трампа за Гренланд.

У јавним иступима у протеклих 48 сати и Фредериксен и Нилсен више пута су истакли да територијални интегритет и суверенитет остају њихове "црвене линије" у свим разговорима са САД, уз напомену да су отворени за разговоре о јачању безбједности арктичког региона.

Како наводи лист, још се не зна какав је договор Трамп имао на уму када је у сриједу увече промијенио тон у вези са Гренландом, након састанка са генералним секретаром НАТО-а Рутеом, када је на свом налогу на мрежи Truth Social написао да је постигнут оквирни споразум за Гренланд, као и да неће уводити царине које је најавио за поједине европске земље.

Подијели:

Тагови:

Гренланд

vojska

pripravnost

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

Друштво

Мљекари најавили протестну вожњу трактора пред Владом

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Идентификовано 13 осумњичених за дјечију порнографију

1 ч

0
Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

Занимљивости

Ново истраживање показује како трудноћа мијења женски мозак

1 ч

0
Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Свијет

Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином

1 ч

0

Више из рубрике

Џош Груенбаум човјек на преговорима са Путином

Свијет

Kо је Џош Груенбаум: Од "анонимуса" до састанка са Путином

1 ч

0
Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске

Свијет

Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске

1 ч

5
Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

Свијет

Путин: Русија производи нуклеарне ледоломце каквих нема нигдје у свијету

2 ч

0
Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

Свијет

Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

23

Шокантни подаци: Грок створио три милиона сексуализованих слика за 11 дана

17

18

Милена Радуловић се први пут огласила након смрти Мике Алексића

17

17

Нермин Никшић завршио у болници

17

15

Огласила се Едита Арадиновић: Сви мисле да је открила пол бебе

17

13

Пленковић поручио Милановићу: Позив Трампа добио сам ја

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner