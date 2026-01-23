Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Извор:
Б92
23.01.2026
15:58
Трупама које је Копенхаген упутио на Гренланд наређено је да буду спремне за борбу у случају да САД нападну ову аутономну територију Данске, јавља дански јавни сервис ДР.
Према наводима ДР-а, у војној наредби Данске издатој прошле недјеље наведено је да војници на Гренланду треба да буду опремљени бојевом муницијом.
ДР је објавио да се у наредби описује "вишефазна операција", која укључује и могућност каснијег упућивања додатних војника и војних капацитета. Јавни сервис није изнио детаље планова, пише Гардијан.
У међувремену, данска премијерка Мете Фредериксен допутовала је у Нук, на Гренланд, гдје ће разговарати са лидером те аутономне територије Јенсом-Фредериком Нилсеном. Очекује се да ће га упознати са детаљима разговора које је раније данас водила са генералним секретаром НАТО-а Марком Рутеом, у настојању да пронађу даљи пут у свјетлу континуираног интересовања америчког предсједника Доналда Трампа за Гренланд.
У јавним иступима у протеклих 48 сати и Фредериксен и Нилсен више пута су истакли да територијални интегритет и суверенитет остају њихове "црвене линије" у свим разговорима са САД, уз напомену да су отворени за разговоре о јачању безбједности арктичког региона.
Како наводи лист, још се не зна какав је договор Трамп имао на уму када је у сриједу увече промијенио тон у вези са Гренландом, након састанка са генералним секретаром НАТО-а Рутеом, када је на свом налогу на мрежи Truth Social написао да је постигнут оквирни споразум за Гренланд, као и да неће уводити царине које је најавио за поједине европске земље.
