Посада изгубила контролу над руским танкером из "флоте у сјени", плута Средоземљем

23.01.2026
Нафтни танкер који је под санкцијама због улоге у превозу руске нафте нашао се у озбиљним проблемима у Средоземном мору, недалеко од обале Алжира, те тренутно неконтролисано плута, показују подаци о кретању бродова које је прикупио Блумберг (Bloomberg).
Ријеч је о танкеру класе ЛР2 под именом Прогрес (Progress), који је пловио према истоку дуж сјеверноафричке обале, на путу ка Суецком каналу. Превозио је терет од око 730.000 барела руске сирове нафте „уралс“, главне извозне мјешавине руске нафтне индустрије.
Након што је у сриједу послијеподне прошао Алжир, брод је изненада скренуо ка сјеверу и напустио уобичајене поморске руте. У раним јутарњим часовима у четвртак његов навигациони статус промијењен је у „нот ундер команд“ (Not under command), што означава да брод више није под контролом посаде. Истовремено, његова брзина пала је на око један чвор.
Статус „нот ундер команд“ у поморском саобраћају користи се када пловило, због техничког квара, проблема с погоном или других ванредних околности, више није у стању да маневрише и представља потенцијалну опасност по безбједност пловидбе.
За сада није познато шта је тачно изазвало губитак контроле над танкером, нити да ли постоји непосредна пријетња од изливања нафте. Ипак, чињеница да је ријеч о санкционисаном броду који превози велику количину руске нафте додатно је појачала забринутост европских поморских и безбједносних служби, наводи Блумберг у својој анализи ситуације.
Инцидент се дешава у тренутку појачаног надзора над такозваном руском „флотом у сјени“ – мрежом танкера који, често под лажним заставама и са нејасним власничким структурама, служе за заобилажење западних санкција уведених због руске свеобухватне инвазије на Украјину.
У истом контексту, француска морнарица је, поступајући на основу обавјештајних података које је доставило Уједињено Краљевство, у Средоземном мору пресрела још један танкер који је превозио руску нафту, објавила је агенција Асошијетед прес (Associated Press).
Акција је била усмјерена против санкционисане руске „флоте у сјени“, навели су француски званичници. Поморске власти за Средоземље саопштиле су да постоји сумња да је брод, под именом Гринч (Grinch), пловио под лажном заставом.
Специјалне јединице француске морнарице укрцале су се на танкер, који је потом стављен под пратњу и усмјерен ка луци ради додатних провјера, додаје Асошијетед прес. Приходи од извоза нафте представљају кључни дио руске економије јер омогућавају предсједнику Владимиру Путину финансирање ратних активности против Украјине без снажног удара на инфлацију и стабилност рубље.
Француска и друге западне земље обавезале су се на појачану борбу против „флоте у сјени“ нафтних танкера који крше међународне санкције. Стручњаци процјењују да ова флота броји више од 400 бродова, често старих, лоше одржаваних и регистрованих под заставама држава које слабо спроводе међународне прописе.
Западне земље такође настоје да постигну споразуме са државама под чијим заставама ти бродови формално плове, како би се олакшали укрцаји, инспекције и евентуално задржавање пловила.
„Одлучни смо да подржимо међународно право и осигурамо ефикасно спровођење санкција“, поручио је француски предсједник Емануел Макрон (Emmanuel Macron) у објави поводом пресретања танкера, уз фотографију француског хеликоптера који лебди изнад брода. „Активности ‘флоте у сјени’ доприносе финансирању агресорског рата против Украјине“, додао је Макрон.
Француска операција спроведена је у блиској сарадњи са Уједињеним Краљевством, које је прикупило и подијелило обавјештајне податке кључне за пресретање, изјавили су француски војни званичници за Асошијетед прес, под условом анонимности.
Према њиховим наводима, танкер Гринч пловио је под лажном заставом Коморских Острва, острвске државе уз источну обалу Африке, док је посаду чинило индијско особље. Брод је пресретнут у западном дијелу Средоземног мора, недалеко од јужног шпанског приобалног града Алмерије.
Истовремено, инцидент са танкером Прогрес, који неконтролисано плута код обале Алжира, додатно наглашава безбједносне, еколошке и геополитичке ризике које представља руска мрежа санкционисаних бродова. Како истиче Блумберг, комбинација техничких кварова, нетранспарентног власништва и великих количина нафте чини овакве инциденте посебно опасним за европске обале и кључне поморске руте.
