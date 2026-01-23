Додик: Џаба им, док је Срба и СНСД-а, ми одлучујемо ко ће да нас представља

Извор:
АТВ
23.01.2026
16:28
Коментари:11
Одлука крњег Уставног суда БиХ да је претходни сазив Владе Републике Српске "неуставан" је наставак напада на Српску, али, џаба им, док је СНСД-а и Срба, ми одлучујемо како ћемо да живимо, ко ће да нас представља, каже организациони секретар СНСД-а Игор Додик.
"Наставак напада на Српску преко злоупотребе суда. Одбранили смо Српска, сачували институције и прије, и поново ћемо то урадити. Џаба им све, док је нас из СНСД-а, док је Срба, ми одлучујемо о томе како ћемо да живимо, ко ће да нас представља", рекао је Додик.
Он поручује да је идеја јасна оних који желе да дестабилизују Српску и да пошаљу поруку да је све што има везе са нама неуставно.
"То су задњи трзаји политике која ћути на везе бошњачке политичке елите са терористичком организацијама као што су муслиманска браћа. То је Шмитово масло који се свети Српској јер смо разобличили модел притиска на слободарске народе који одбијају да се њима управља", каже Додик.
Истиче да овакве одлуке неколико дана пред изборе које понављају без правног основа, нови су доказ да Сарајево не одустаје од идеје да у Српској намеће предсједника, а сада и предсједника Владе.
"Не разумију да народ у Српској то неће дозволити. Али то не чуди, то је план политичког Сарајева још од распада Југославије. Невјероватно је да за те своје прљаве планове налазе савезнике у опозицији у Српској. Прво су Блануша и екипа повикали да је нешто незаконито, неуставно. За нас је воља народа закон. А они су опозиција не нама, не Милораду Додику, они су опозиција Републици Српској", каже Додик.
