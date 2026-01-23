Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Извор:
Уставни суд БиХ без српских судија прогласио је претходни сазив Владе Републике Српске неуставним.
Уставни суд је донио одлуку у предмету У-29-25 који се односи на оцјену уставности, сад већ, претходног сазива Владе Републике Српске на чијем челу се налазио Саво Минић.
“У меритуму предмета, Уставни суд је закључио да су оспорене одлуке у периоду од њиховог доношења 2. септембра 2025. године до стављања ван снаге 18. јануара 2026. године биле у супротности са чл. И/2. и ИИИ/3.б) Устава Босне и Херцеговине јер су донесене на основу Одлуке о приједлогу кандидата за предсједника Владе Републике Српске коју је донио Милорад Додик 23. аугуста 2025. године, иако му је мандат предсједника Републике Српске престао са 12. јуном 2025. године као даном правомоћности пресуде Суда БиХ, која је за правну посљедицу имала престанак мандата предсједника Републике Српске, што је накнадно само деклараторно констатирано у поступку пред ЦИК БиХ”, стоји у одлуци Суда.
Свијет
Испуњена жеља опозиције, оспорене одлуке Владе Републике Српске
Захтјев су поднијела четири делегата Дома народа Парламентарне скупштине БиХ, као и једанаест чланова Представничког дома ПС БиХ.
Захтјевом су биле оспорене Одлука о избору предсједника Владе Републике Српске, Одлука о избору чланова Владе Републике Српске, Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о избору предсједника Владе Републике Српске као и Одлука о пријевременом ступању на снагу одлуке о избору чланова Владе Републике Српске.
Институције Републике Српске спремно су дочекале још један удар крњег Уставног суда, због чега је Саво Минић поднио оставку на мјесто премијера, а затим добио мандат за састав нове Владе.
"Да би онемогућили стварање још једне вјештачке кризе у режији стране управе, зато смо договорили да премијер Саво Минић врати, а потом одмах преузме мандат предсједника Владе Српске. Влада на чијем челу Саво Минић започела је реализацију стратешких пројеката усмјерених на побољшање живота свих грађана, програм за побољшање живота борачке популације, а нарочито млађе популације и повећање привредне активности. Логично је да та влада настави са испуњавањем дефинисаних циљева", истакла је након оставке Минића в.д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је тада да Српска неће нијемо и скрштених руку посматрати настојање Сарајева да загосподари Републиком.
Битно је да Република Српска увијек има спреман институционални одговор на све изазове и зато у потпуности подржавамо Саву Минића у намјери да кроз реконструкцију Владе дође до реализације започетих активности, а у циљу побољшања живота свих грађана, коментар је Жељке Цвијановић.
"Као и увијек, поносна сам на Републику Српску, али и на јединство и колегијалност владајуће структуре која се упорно бори за уставни статус Републике Српске и њен економски и социјални развој“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Минићев потез је одговоран, а о његовој оставци и избору нове Владе одлучиваће Народна скупштина Републике Српске.
„Ми се понашамо у оквиру Устава и Пословника. Оно што је најважније јесте да ми у Републици Српској разумијемо процесе и да смо ми ти који ћемо одабрати тренутак да страни центри који одлучују у Сарајеву и имају одличне односе и подршку опозиције из Републике Српске, не остваре побједу и направе неке ситуације који би могле да утичу на стабилност Републике Српске“, казао је предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
Понашање Уставног суда БиХ је неуставно, антидејтонско и срамно, истакао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
"Он не личи на суд, више на кафану у коју поједини амбасадори свраћају када хоће и по неколико пута прекидају сједнице да би издејствовали политичке одлуке. Британски и њемачки амбасадор не излазе из тзв. Уставног суда, као да тамо службују. Када се томе дода да је један од страних судија из Њемачке, онда имамо недопустиво мијешање у унутрашње ствари БиХ и понашање ван оквира доброг укуса дипломатског кодекса", истиче Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Како додаје, Уставни суд, који умјесто девет има седам судија, што га аутоматски чини неуставним, који мијења правила по вољи, највећи је гробар БиХ.
"Управо је ова квазиинституција учинила БиХ немогућом државом, стварајући пукотине које се не могу саставити, већ воде распаду БиХ. На њихове одлуке постало је бесмислено обазирати се јер су оне више него бесмислене. То није суд, а поготово не уставни, већ политичка организација. Само што нема храбрости да учествује на изборима, већ кријући се иза судијских тога настоји да кроји политички живот. Републици Српској више нећете кројити, а БиХ сте скројили распад", наводи Додик.
