Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

Сједница крњег Уставног суда БиХ на којој ће се разматрати захтјев за оцјену уставности изборa претходне Владе Републике Српске на челу са премијером Савом Минићем заказана је за данас.
Захтјев су поднијели делегати из Клуба Бошњака у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, те посланици "тројке" у Представничком дому парламента БиХ.
У међувремену, Народна скупштина Српске је 18. јануара изабрала нову Владу, поново са Минићем на челу.
