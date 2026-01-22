Logo
Large banner

Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске

Извор:

АТВ

22.01.2026

07:13

Коментари:

0
Сједница крњег Уставног суда БиХ о уставности изборa претходне Владе Српске
Фото: АТВ

Сједница крњег Уставног суда БиХ на којој ће се разматрати захтјев за оцјену уставности изборa претходне Владе Републике Српске на челу са премијером Савом Минићем заказана је за данас.

Захтјев су поднијели делегати из Клуба Бошњака у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ, те посланици "тројке" у Представничком дому парламента БиХ.

Poplave u Grčkoj-22012026

Свијет

Поплаве у Грчкој однијеле два живота

У међувремену, Народна скупштина Српске је 18. јануара изабрала нову Владу, поново са Минићем на челу.

Подијели:

Таг:

Уставни суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba

Свијет

Мајка убила бебу и оставила је да се смрзне поред канте: Шта је показала обдукција?

3 ч

0
Зимска олуја

Свијет

Екстремна зимска олуја оковаће ледом пола Америке

3 ч

0
Аутобус превоз

Хроника

Жена пала под аутобус на стајалишту

3 ч

0
Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Друштво

Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

3 ч

0

Више из рубрике

Додик о апелацији Суду у Стразбуру: Њемачке судије сигурно неће гласати против Шмита

БиХ

Додик о апелацији Суду у Стразбуру: Њемачке судије сигурно неће гласати против Шмита

12 ч

0
Листићи-избори

БиХ

ЦИК поново мијења тендер за набавку нових изборних технологија

14 ч

0
СДА се враћа у Предсједништво БиХ? "Пали су са 360.000 на око 280.000 гласова"

БиХ

СДА се враћа у Предсједништво БиХ? "Пали су са 360.000 на око 280.000 гласова"

15 ч

0
Селвер Хрустић Бошњак, муслиман, ратовао за Русију, заробљен у Украјини

БиХ

Бошњак Селвер Хрустић ратовао за Русију, заробљен у Украјини

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

00

Дише се на шкрге: Нездрав ваздух у више градова

10

00

Огласила се Јелена Карлеуша након што је пријавила Душка Тошића полицији

09

59

Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

09

59

Тешка несрећа у Бањалуци, више повријеђених

09

57

Пиромани током ноћи запалили шупу са сијеном

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner