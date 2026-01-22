Славимо Светог мученика Полиевкта: Вjерује се да данас обавезно треба урадити ово

Извор:
Курир
22.01.2026
06:57
Коментари:0
Српска православна цркви њени вjерници данас славе празник посвећен Светом мученику Полиевкту, хришћанском светитељу из 3. вијека.
Црквени списи кажу да је јерменска земља наквашена крвљу многих хришћана који су вијековима на том подручју страдали због своје вјере. Ипак, прва крв која је за Христа била проливена ту била је, према предању, крв Светог Полиевкта.
Прича о животу овог светитеља и данас је једна од најљепших прича о пријатељству и снази братске љубави. Наиме, према легенди, Полиевкт је имао најбољег друга. Он се звао Неарх и био је хришћанин.Полиевкт није био крштен нити се претерано интересовао за духовне ствари. Био је млад и желио је прије свега да се добро проводи и што боље и лагодније живи.
Фудбал
Јувентус славио против Бенфике
Међутим, средином 3. вијека, у вријеме цара Валеријана, почели су страшни прогони хришћана. Неарх је знао да ће ускоро доћи и до њега и мирно је чекао на смрт. Једина жалост му је, према предању, била та што није свог пријатеља успио да убиједи у испрвност своје вјере и љубави према Исусу.
Када је Полиевкт сазнао шта ће се догодити Неарху и колико је чак и поред смртне опасности у којој се налазио његовом другу стало да он постане хришћанин, обећао је да ће се крстити. Ово је Полиевкту променило живот! У сну му се јавио Бог који је "скинуо с њега старо одело и обукао га у ново, пресјајно, и поставио га у седло крилатоме коњу".
Светитељ је ово схватио као знак да не треба да се крије! Отишао је у град и наочиглед свих исцијепао цареву заповијест о прогону хришћана, а затим је и полупао многобожачке кипове. Затворен је и убрзо осуђен на смрт. Када је изведен на губилиште, у маси људи која је дошла да гледа погубљење, угледао је Неарха коме је, прича каже, тада викнуо: "Спасавај се, драги мој друже! Сети се завета љубави међу нама утврђенога!"
И Неарх је касније пострадао као мученик и постао светац. Празнује се 22. априла, само неколико мјесеци након празника посвећеног његовом нераздвојном другу Светом мученику Полиевкту.
Свети мученик Полиевкт заштитник је сваког искреног пријатељства и братске љубави. На његов празник људи се и данас често братиме и пријатељима поклањају мале знаке пажње како би им показали колико им је стало до њих. Данас обавезно позовите пријатеље и вама драге особе! Чак и ако им не купите ништа, нађите се и проведите мало времена заједно. Јер, није ствар у даровима. Ствар је у пажњи и љубави коју показујемо и најситнијим гестовима, преноси Курир.
Најновије
Најчитаније
10
00
10
00
09
59
09
59
09
57
Тренутно на програму