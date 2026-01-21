Ова имена су доминирала 2025. године у ФБиХ

Извор:
Херцеговина.инфо
21.01.2026
22:39
Коментари:0
"Имена одражавају друштвене структуре, културне норме и вриједносне оријентације времена у коме су дата" референца је неколико социолошких радова. У ФБиХ у прошлој години међу дјевојчицама посебно се издвојило име Мерјем, а међу мушкарцима Хамза.
Током 2025. године у Федерацији Босне и Херцеговине рођено је више од 13.000 дјеце. Ако је судити према именима, родитељи су се и ове године најчешће одлучивали за она која већ дуго имају снажно мјесто на врху љествица.
Међу дјевојчицама се посебно издвојило име Мерјем, а високу популарност задржала су и имена Сара, Асја, Есма и Иман. Кратка и звучна имена попут Еме, Хане, Амине, Лејле и Уне такође су била чест избор, што показује да родитељи и даље најчешће бирају имена која су им добро позната.
Свијет
А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону
Код дјечака се наставио сличан образац. Највише родитеља одлучило се за име Хамза, док су Али, Ахмед, Давуд и Омар поновно потврдили своју дугогодишњу популарност. Имена Амар, Харун, Имран, Еман и Адин такође су се често појављивала.
У херцеговачким срединама име и даље носи снажну везу с породицом и наслијеђем. Ондје се ријеђе прате трендови, а чешће бирају имена која су већ дуго дио свакодневице.
У Херцеговачко-неретванској жупанији током 2025. године рођено је укупно 1.210 дјеце, од чега 655 дјечака и 555 дјевојчица. У овој жупанији родитељи су најчешће бирали имена Ана, Марија и Марта за дјевојчице, док су код дјечака предњачили Иван, Петар и Јосип.
Сцена
ДРАМА НА ДЕДИЊУ! Душко Тошић се забарикадирао у вилу!
Међу десет најчешћих имена за дјевојчице нашла су се и имена Сара и Ема, као и Ева, Рита, Ива, Мија и Хана, што показује да се често бирају кратка и препознатљива имена која су већ дуго присутна код нас.
Када је ријеч о дјечацима, уз водећа имена Иван, Петар и Јосип, чест избор били су и Лука и Тома, док су се међу десет најчешћих нашла и имена Давид, Нико и Јаков. Забиљежена су и имена Давуд и Али, једна од најпопуларнијих имена Федерације Босне и Херцеговине.
У Западнохерцеговачкој жупанији током 2025. године рођено је укупно 828 дјеце, од чега 436 дјечака и 392 дјевојчице. У таквом узорку родитељи су најчешће бирали имена Марта, Ива и Ана за дјевојчице, док су код дјечака предњачили Лука и Јосип.
Друштво
Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре
Међу десет најчешћих имена за дјевојчице нашла су се и имена Петра и Луција, а високу заступљеност имале су и Марија, Клара, Ника, Ема и Лаура.
Код дјечака су се, уз Луку и Јосипа, често појављивала и имена Анте, Иван и Јаков. Међу најчешћима су били и Михаел, Петар, Давид, Матеј и Тома, већ добро позната имена у овој жупанији.
У Херцегбосанској жупанији током 2025. године рођено је укупно 272 дјеце, од чега 145 дјечака и 127 дјевојчица. У таквом узорку родитељи су најчешће бирали имена Марија и Јосипа за дјевојчице, док су код дјечака предњачили Јосип и Лука.
Сцена
Драма на Дедињу! Карлеуша пријавила полицији Душка Тошића
Међу десет најчешћих имена за дјевојчице нашла су се и имена Ана, Ева, Ивана, Марина и Марта, а забиљежена су и имена Дива, Искра и Ива, која су се појавила у мањем броју, али су ипак ушла међу најчешће одабрана.
Када је ријеч о дјечацима, уз водећа имена Јосип и Лука, чест избор били су и Петар и Марко, док су се међу најчешћима нашла и имена Иван, Матеј, Ноа, Анте, Давид и Карло.
Сваке се године израђују пописи најчешћих имена, на којима се измјењују традиционална и новија имена. Они говоре само о учесталости неких имена, али не и о разлозима због којих су родитељи неко име одабрали. На крају, није пресудно је ли име традиционално, модерно или необично, јер се оно даје некоме ко је родитељима важан и вољен. Управо зато свако име има своју љепоту.
Друштво
1 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
23
10
22
58
22
58
22
47
22
46
Тренутно на програму