Logo
Large banner

Ова имена су доминирала 2025. године у ФБиХ

Извор:

Херцеговина.инфо

21.01.2026

22:39

Коментари:

0
Ова имена су доминирала 2025. године у ФБиХ
Фото: АТВ

"Имена одражавају друштвене структуре, културне норме и вриједносне оријентације времена у коме су дата" референца је неколико социолошких радова. У ФБиХ у прошлој години међу дјевојчицама посебно се издвојило име Мерјем, а међу мушкарцима Хамза.

Мерјем и Хамза на врху у Федерацији

Током 2025. године у Федерацији Босне и Херцеговине рођено је више од 13.000 д‌јеце. Ако је судити према именима, родитељи су се и ове године најчешће одлучивали за она која већ дуго имају снажно мјесто на врху љествица.

Међу д‌јевојчицама се посебно издвојило име Мерјем, а високу популарност задржала су и имена Сара, Асја, Есма и Иман. Кратка и звучна имена попут Еме, Хане, Амине, Лејле и Уне такође су била чест избор, што показује да родитељи и даље најчешће бирају имена која су им добро позната.

Доналд Трамп

Свијет

А гдје вам је Зеленски? Трамп га је избрисао као Путин корону

Код д‌јечака се наставио сличан образац. Највише родитеља одлучило се за име Хамза, док су Али, Ахмед, Давуд и Омар поновно потврдили своју дугогодишњу популарност. Имена Амар, Харун, Имран, Еман и Адин такође су се често појављивала.

У херцеговачким срединама име и даље носи снажну везу с породицом и наслијеђем. Онд‌је се ријеђе прате трендови, а чешће бирају имена која су већ дуго дио свакодневице.

У ХНЖ најчешће Ана и Иван

У Херцеговачко-неретванској жупанији током 2025. године рођено је укупно 1.210 д‌јеце, од чега 655 д‌јечака и 555 д‌јевојчица. У овој жупанији родитељи су најчешће бирали имена Ана, Марија и Марта за д‌јевојчице, док су код д‌јечака предњачили Иван, Петар и Јосип.

Karleuša

Сцена

ДРАМА НА ДЕДИЊУ! Душко Тошић се забарикадирао у вилу!

Међу десет најчешћих имена за д‌јевојчице нашла су се и имена Сара и Ема, као и Ева, Рита, Ива, Мија и Хана, што показује да се често бирају кратка и препознатљива имена која су већ дуго присутна код нас.

Када је ријеч о д‌јечацима, уз водећа имена Иван, Петар и Јосип, чест избор били су и Лука и Тома, док су се међу десет најчешћих нашла и имена Давид, Нико и Јаков. Забиљежена су и имена Давуд и Али, једна од најпопуларнијих имена Федерације Босне и Херцеговине.

Марта и Лука у ЖЗХ

У Западнохерцеговачкој жупанији током 2025. године рођено је укупно 828 д‌јеце, од чега 436 д‌јечака и 392 д‌јевојчице. У таквом узорку родитељи су најчешће бирали имена Марта, Ива и Ана за д‌јевојчице, док су код д‌јечака предњачили Лука и Јосип.

hljeb pekara

Друштво

Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

Међу десет најчешћих имена за д‌јевојчице нашла су се и имена Петра и Луција, а високу заступљеност имале су и Марија, Клара, Ника, Ема и Лаура.

Код д‌јечака су се, уз Луку и Јосипа, често појављивала и имена Анте, Иван и Јаков. Међу најчешћима су били и Михаел, Петар, Давид, Матеј и Тома, већ добро позната имена у овој жупанији.

ХБЖ вјерна традицији - Марија и Јосип

У Херцегбосанској жупанији током 2025. године рођено је укупно 272 д‌јеце, од чега 145 д‌јечака и 127 д‌јевојчица. У таквом узорку родитељи су најчешће бирали имена Марија и Јосипа за д‌јевојчице, док су код д‌јечака предњачили Јосип и Лука.

karleusa tosic

Сцена

Драма на Дедињу! Карлеуша пријавила полицији Душка Тошића

Међу десет најчешћих имена за д‌јевојчице нашла су се и имена Ана, Ева, Ивана, Марина и Марта, а забиљежена су и имена Дива, Искра и Ива, која су се појавила у мањем броју, али су ипак ушла међу најчешће одабрана.

Када је ријеч о д‌јечацима, уз водећа имена Јосип и Лука, чест избор били су и Петар и Марко, док су се међу најчешћима нашла и имена Иван, Матеј, Ноа, Анте, Давид и Карло.

Сваке се године израђују пописи најчешћих имена, на којима се измјењују традиционална и новија имена. Они говоре само о учесталости неких имена, али не и о разлозима због којих су родитељи неко име одабрали. На крају, није пресудно је ли име традиционално, модерно или необично, јер се оно даје некоме ко је родитељима важан и вољен. Управо зато свако име има своју љепоту.

(Херцеговина.инфо)

Подијели:

Таг:

имена дјеце у ФБиХ

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

Друштво

Додик: Предложићу да поново отварамо државне пекаре

1 ч

0
Избио велики пожар у Семберији, гори фарма крава и оваца

Друштво

Локализован велики пожар на фарми, ватрогасци остају на терену

4 ч

0
игле

Друштво

У Српској годишње умре 48 жена од рака грлића материце

4 ч

0
Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

Друштво

Због застоја у раду Градске топлане електро-мрежа у Бијељини под великим оптерећењем

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Јувентус славио против Бенфике

22

58

Ово је двојница Георгине Родригез: Сви гледају Викторијине фотографије у чуду, ни Роналдо их не би разликовао

22

58

Научници нашли „Ахилову пету“ Гренланда

22

47

Ово се не виђа често: Крава отелила петорке

22

46

У Крагујевцу произведени први примјерци бензинца "гранде панда"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner