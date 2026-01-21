ДРАМА НА ДЕДИЊУ! Душко Тошић се забарикадирао у вилу!

Извор:
Курир
21.01.2026
22:17

Поп дива Јелена Карлеуша пријавила је бившег супруга Душка Тошића због упада у стан на Дедињу у којем живи са ћеркама.
- Да кажем истину?! Не плаћа алиментацију, ево апел сада - поручила је Јелена, па додала:
- Покушавам да ријешим тај проблем ван медија и неким људским односом преко адвоката, али не успевам. У име свих жена које се боре за право да добијају ту помоћ од партнера и оца њихове дјеце дужна сам да говорим о томе. Србија је увела нови закон, по којем ће се то регулисати. Ако један родитељ не исплати две алиментације другом родитељу који над дјецом има старатељство, овај други ће то наплатити од државе, а држава ће гонити тог који не испуњава своје законом прописане обавезе. Тако да ће и Душко бити решен - објаснила је Карлуеша.
Свијет
Снажно невријеме у Атини, погинула једна особа
Испред куће на овој београдској локацији екипа Курира затекла је полицијско возило.
Након двадесетак минута, из куће је изашао Душко Тошић у пратњи двојице униформисаних полицајаца. Пошто је приметио присуство медија, затражио је од наше екипе да обрише фотографије, након чега се поново повукао у кућу.
Карлеуша тврди да Душко не плаћа алиментацију
Јелена Карлеуша тврди да њен бивши супруг Душко Тошић не плаћа алиментацију за ћерке Атину и Нику Тошић.
Осим тога, открила је и да нису у најбољим односима након развода.
- Нисмо ни у каквим односима, не комуницирамо! Дјеца са њим имају одличан однос, све је нормално, баш како и треба, али нас двоје немамо контакт - признала је пјевачица, а потом открила да ли Душко плаћа алиментацију.
