Додик открио колико планира да буде у врху политике Републике Српске

21.01.2026
21:58
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је да намјерава да још 15-ак година буде у врху политике Републике Српске за коју је сигуран да улази у годину мира, стабилности и напретка.
"Република Српска је стабилна, није све како би жељели, али тако је и свим земљама свијета. БиХ нама не треба", нагласио је Додик и додао да у Српској коначно морају да науче да се баве својим интересом.
Нагласио је да проблеми са којима се Српска и данас суочава почели још 2006. године када је поново ушао у Владу, одлучио да се држи слова Дејтонског споразума.
Ти проблеми, додао је, трају у континуитету, било да је ријеч о високим представницима, Уставним судом БиХ, а сада и нелегалним Кристијаном Шмитом
За Шмита је рекао да је патолошки лажов и да је све што је урадио урадио против Републике Српске.
"Народ бира политике које ја водим, то се види кроз изборе, они су сматрали да треба да уђу у безочни обрачун са нашом партијом, па су измислили причу како је споран четврти делегат у Дому народа", рекао је Додик за РТРС.
Суд БиХ је назвао кварном институцијом јер кад се каже суд требало би да буде нешто часно, независно, али, нагласио је, овај је створен да би ставио завршни печат на Републику Српску.
Указао је и да је Републици Српској отето изборно право, те напоменуо да два и по мјесеца од пријевремених предсједничких избора не могу бити поновљени избори већ су то нови избори.
"Синиша Каран је побиједио на изборима", рекао је лидер СНСД-а, партије за коју каже да промовише нове људе.
Он је додао да су за понављање избора изабрали мјеста гдје СНСД добија изборе, као и да су забранили кампању, кажњавају ако се нешто каже, што води ка томе да ће, како је навео, Српска реафирмисати циљеве, нови устав, Изборни закон Републике Српске.
Када је ријеч о опозицији, Додик је упитао да се још није чуо став предсједника СДС-а Бранка Блануше о Сребреници, да ли је био у Братунцу, какав је однос према Шмиту, према будућности БиХ.
"Од њега ништа не чујете, само напади", рекао је Додик и додао да поштује академско звање Блануше, за кога сматра да нема знање о политици јер није исто бити професор и оперативни рад на терену.
Дотакао се и питања Гренланда, како су се у Европи сада сјетили владавине права, а нису када је било Косово, када је био Дејтонски, Кумановски, Мински споразум.
"Једва чекам да /амерички предсједник Доналд/ Трамп ријеши питање Гренланда", каже Додик.
Указао је да европски званичници овдје причају о владавини права, а то за њих значи када суд суди према одлуци коју је наметнуо странац.
