Преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији: Покрећу реактор број 6

Извор:

Б92

21.01.2026

21:14

Нуклеарна електрана
Фото: Markus Distelrath/Pexels

Највећа јапанска електроенергетска компанија по први пут ће покренути неку нуклеарну електрану од катастрофе у Фукушими 2011. године, што представља преломни тренутак у глобалном повратку атомској енергији.

Компанија "Tokyo Electric Power Co." саопштила је на свом сајту да ће у сриједу, послије 19 часова по локалном времену, покренути реактор број 6 у нуклеарној електрани Кашивазаки-Карива у префектури Нигата.

"Tepco", како је компанија позната, претходно је планирао да обнови рад у уторак, али су проблеми са алармним системом у постројењу довели до привременог одлагања.

Кашивазаки-Карива је највећа нуклеарна електрана на свијету и њено поновно покретање представља прекретницу за Јапан, који се и даље суочава са посљедицама топљења реактора у Фукушими. "Tepco" је тад признао да постројење није било спремно за снажан земљотрес и цунами који су преплавили три реактора.

Катастрофа у Фукушими темељно је промијенила јапанску енергетску политику, приморавши земљу да се више ослања на увоз фосилних горива. Прије несреће, нуклеарна енергија чинила је трећину производње електричне енергије, а Јапан је имао циљ да тај удио повећа на 50 одсто до 2030. године. Данас је око двије трећине од 33 оперативна реактора ван погона.

Повратак Јапана нуклеарној енергији дио је глобалног тренда, јер владе траже начине да декарбонизују електроенергетске мреже. Истовремено, компаније траже чисте и стабилне изворе електричне енергије како би задовољиле нагли раст потражње из дата-центара који напајају вјештачку интелигенцију.

Технолошки гиганти попут "Microsofta" и Амазона склапају директне споразуме са пружаоцима нуклеарне енергије у Сједињеним Државама.

Послије Фукушиме у Јапану је основан независни регулатор, а ревизије за поновно покретање трајале су годинама, јер је "Tepco" имао потешкоћа да обезбиједи подршку локалних заједница и власти. Реактор број 6 у Кашивазаки-Кариви биће 15. реактор који се враћа у погон у складу са безбједносним правилима уведеним послије Фукушиме.

"Тepco" је у суботу саопштио да је обуставио тест извлачења контролних шипки у реактору након што се аларм није активирао. Након провера завршених у сриједу на реактору број 6, нису утврђени проблеми са шипкама — које служе за регулисање нуклеарне ланчане реакције — рекао је портпарол компаније.

