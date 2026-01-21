Трамп одустао од додатних царина за Европу

21.01.2026
20:48
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп најавио је да одустаје од пријетње о увођењу царина европским земаљама након што је НАТО разговарао о "будућем споразуму" са Гренландом.
"На основу веома продуктивног састанка који сам имао са генералним секретаром НАТО, Марком Рутеом, формирали смо оквир будућег споразума у вези са Гренландом и, заправо, са читавим арктичким регионом. Ово рјешење, ако се спроведе, биће одлично за Сједињене Америчке Државе и све земље НАТО", навео је Трамп у поруци на мрежи Truth Social и наставио:
"На основу овог разумијевања, нећу уводити царине које су требало да ступе на снагу 1. фебруара. Воде се додатни разговори у вези са Златном куполом у вези са Гренландом. Више информација биће доступно како разговори буду напредовали. Потпредсједник Џеј Ди Венс, државни секретар Марко Рубио, специјални изасланик Стив Виткоф и разни други, по потреби, биће одговорни за преговоре - они ће директно мени одговарати. Хвала вам на пажњи посвећеној овом питању!"
