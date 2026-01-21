Logo
Трамп: "Кажу да сам диктатор, некад вам треба диктатор"

21.01.2026

20:30

Трамп на Форуму у Давосу
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп данас се, након дугог и неуобичајеног говора на Свјетском економском форуму у Давосу, кратко обратио и на пријему за пословне лидере, гдје је коментарисао реаговања на свој наступ.

“Имали смо добар говор. Добили смо одличне критике. Не могу да вјерујем да смо добили добре критике за тај говор. Обично говоре да 'он је ужасан тип диктатора'. Али понекад вам треба диктатор. Али у овом случају то нису рекли. И сада је све ствар здравог разума", рекао је Трамп и наставио:

"Све се заснива на здравом разуму, знате. Није ни конзервативно ни либерално ни било шта друго. Углавном је, рецимо, 95 одсто здрав разум”, рекао је он.

Раније током дана Трамп је на главној позорници з Давосу одржао говор у којем је говорио о Гренланду, НАТО, царинама, Европи, миграцијама, рату у Украјини и енергетици.

Трамп је поручио да жели "хитне преговоре" о Гренланду, али је тврдио да неће користити силу, критиковао је Европу због имиграционе политике и раста јавне потрошње, бранио царине као алат америчког економског раста и рекао да истовремено разговара с руским предсједником Владимиром Путином и украјинским предсједником Володимиром Зеленским о могућем мировном договору.

У говору се такође више пута обрушио на политику чисте енергије, коју је назвао "Зеленом новом преваром", те је тврдио да су Сједињене Државе под његовим вођством доживеле "економско чудо".

Доналд Трамп

Форум у Давосу

