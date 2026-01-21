Logo
Шта се дешава на Гренланду? Министар позвао грађане да направе залихе

Извор:

СРНА

21.01.2026

17:45

Гренланд зима
Фото: Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka)

Гренландски министар рибарства, лова, пољопривреде и животне средине Петер Борг позвао је становнике да направе залихе које ће им потрајати најмање пет дана.

"Данас представљамо план за непредвиђене ситуације. Припремите се за кризе, направите залихе за пет дана. Што више људи може да издржава себе и помаже другима, то ће наше друштво бити јаче", рекао је Борг на конференцији за новинаре.

Он је поручио становницима острва да нема опасности.

Борг је додао да је са Данском потписан споразум о јачању сарадње у раду служби за ванредне ситуације.

Министар правде Акалуак Егеде изјавио је да Влада ради на томе да избјегне војне акције на острву.

Он је оптужио "спољне силе" за покушај разбијања јединства становништва и позвао становништво да се држи заједно и очува свој идентитет.

Гренланд Трамп

Grenland

Danska

