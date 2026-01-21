Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду

Извор:
Након поновљених пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа да жели да припоји Гренланд Сједињеним Америчким Државама, Француска је затражила вјежбу НАТО-а на том арктичком острву, саопштила је Јелисејска палата.
Француска је саопштила да је спремна да учествује у вјежби НАТО-а на Гренланду, преноси телевизија БФМ.
Трамп је од почетка свог другог мандата више пута поновио да жели да САД припоје Гренланд, који је данска аутономна територија, наводећи да за то постоје безбједносни разлози.
