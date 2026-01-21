Logo
Large banner

Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду

Извор:

Агенције

21.01.2026

07:43

Коментари:

0
Француска тражи вjежбу НАТО-а на Гренланду
Фото: Tanjug/AP Photo/Evgeniy Maloletka

Након поновљених пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа да жели да припоји Гренланд Сједињеним Америчким Државама, Француска је затражила вјежбу НАТО-а на том арктичком острву, саопштила је Јелисејска палата.

Француска је саопштила да је спремна да учествује у вјежби НАТО-а на Гренланду, преноси телевизија БФМ.

Поледица

Друштво

Поледица у вишим предјелима, у котлинама магла

Трамп је од почетка свог другог мандата више пута поновио да жели да САД припоје Гренланд, који је данска аутономна територија, наводећи да за то постоје безбједносни разлози.

Подијели:

Тагови:

Grenland

Француска

NATO

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Језиви детаљи убиства: Жена избодена 23 пута, нога јој ампутирана лопатом

1 ч

0
Убијену жену ставио у замрзивач и покрио храном: Откривени страшни детаљи

Хроника

Убијену жену ставио у замрзивач и покрио храном: Откривени страшни детаљи

1 ч

0
Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

Здравље

Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

1 ч

0
Какве нас температуре очекују данас?

Друштво

Какве нас температуре очекују данас?

2 ч

0

Више из рубрике

Полиција аутомобил Италија

Свијет

Језиви детаљи убиства: Жена избодена 23 пута, нога јој ампутирана лопатом

1 ч

0
Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

Свијет

Трампов лет прекинут због проблема у летјелици

2 ч

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Свијет

Још једна несрећа у Шпанији: Машиновођа погинуо, више особа повријеђено

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Разбијен ланац рада на црно у Њемачкој, осуђен и држављанин БиХ

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner