Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол

Стил Курир

21.01.2026

07:24

Ево шта се дешава са тијелом када попијемо расол
Фото: Youtube/ screenshot/ Add, Mix, Bake!

Чаша расола (воде од киселог купуса) на празан стомак многима звучи необично, али овај стари „народни трик“ има и своје физиолошко објашњење. Умјерен унос може имати низ ефеката на организам – од бржег разбуђивања до бољег варења. Ево шта се заправо дешава у тијелу.

1. Брза рехидратација и надокнада електролита

Током ноћи тијело губи течност и минерале. Расол је богат натријумом и садржи калијум, па помаже да се електролити брзо надокнаде. Зато се многи осјећају „живље“ већ неколико минута након испијања мале количине.

2. Подстицање варења

Ферментисана течност стимулише лучење желудачних сокова. То може олакшати јутарњу тромост дигестивног система, смањити надутост и припремити стомак за доручак. Код неких људи се побољшава и редовност столице.

3. Подршка цријевној флори

Ако је расол природно ферментисан (без сирћета), садржи корисне бактерије и органске киселине. Оне могу допринијети равнотежи цријевне микробиоте, што је важно за имунитет и опште здравље.

4. Стабилнији крвни притисак код особа са ниским притиском

Због садржаја соли, расол може благо повисити притисак код оних који пате од јутарње хипотензије. Многи наводе да им помаже против вртоглавице и слабости у раним сатима.

5. Бржи опоравак послије напора или непроспаване ноћи

Расол помаже тијелу да се „ресетује“ након физичког напора, знојења или мањка сна. Због електролита, често се користи и као природна алтернатива спортским напицима.

6. Могуће ублажавање мамурлука

Иако није чудотворан лијек, расол може смањити главобољу и мучнину након алкохола јер надокнађује изгубљене минерале и подстиче хидрирање.

Колико је довољно?

Не треба претјеривати. Довољно је 50–100 мл (пола чаше) ујутру. Веће количине могу оптеретити желудац и унијети превише соли.

Ко треба да буде опрезан?

Особе са високим крвним притиском

Они који имају проблеме са желуцем (гастритис, чир).

