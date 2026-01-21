Маја је умрла 3 пута у земљотресу: Била сам жива затрпана

Извор:
Постоје тренуци у животу за које знате да вас дијеле на оно "прије" и оно "послије". За Маја Себаг, ти тренуци догодили су се под рушевинама разорног земљотреса у Кини, док је била затрпана жива, без хране, без воде и са тијелом које је полако одустајало.
Тамо гдје су други видјели крај, она каже да је пронашла почетак - у тами која је, како тврди, дјеловала познато, сигурно и налик дому.
Маја је тада имала 44 године и налазила се на путовању које је за њу представљало испуњење дугогодишње листе жеља. Са пријатељицом је путовала Кином, жељећи да види и посљедње мјесто које јој је недостајало - резерват панди у забаченом дијелу земље. Док су сједиле и ручале, тло се изненада покренуло. У свега неколико секунди, све се срушило.
Планина рушевина пала је на Мају. Остала је заробљена, без могућности да се помјери, док је око ње владао потпуни мрак. Каже да је тада "умрла први пут".
"Одједном су се појавила два гласа", испричала је касније. "Један ми је говорио да никада нећу бити спасена. Други ми је говорио да ћу преживјети. Моја снага се мијењала у зависности од тога коме сам вјеровала."
Док је слушала глас очаја, енергија јој је нестајала. Када би се ухватила за глас наде, осјећала је како се у њој поново нешто буди. У једном тренутку, тврди да је угледала сноп свјетлости који ју је подизао, док је она очајнички молила да се врати у своје тијело.
Успјела је, некако, да се извуче испод рушевина и убрзо је пребачена на медицинску помоћ. Међутим, болница је била срушена, па је импровизовани медицински камп постављен на отвореном. Маја је имала смрскану главу и лице, разбијену вилицу, повријеђен језик, а уста и грло били су пуни крви.
"Рекли су ми да не смијем да легнем", присјетила се. "Ако заспим - умријећу."
Дани су пролазили без хране и воде. Тијело је слабило, а свијест се гасила, преноси Она.
