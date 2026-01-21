Logo
Large banner

Ђоковић сазнао термин меча

21.01.2026

08:34

Коментари:

0
Ђоковић сазнао термин меча
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Организатори Аустралијан опена објавили су распоред за четвртак, пети дан такмичења.

На терен ће и наш Новак Ђоковић, који ће играти на "Род Лејвер" арени против Франческа Маестрелија. Тај сусрет неће почети пре 3.30.

То значи да ће Новак овога пута играти у дневном термину, за разлику од већине својих мечева у Мелбурну. Свакако није идеалан, ни за њега, а ни за гледаоце у Србији, који ће морати рано да устану уколико желе да прате овај дуел.

Претходиће му дуел Американки Џесике Пегуле и Мекартни Кеслер, које отварају програм у 1.30.

Судница, чекић

Свијет

Бивши премијер осуђен на 23 године затвора

Јаник Синер ће од 9.00 по нашем времену играти против Аустралијанца Џејсма Дакворта, а програм затварају Елена Рибакина и Варвара Грачева.

Србија ће у четвртак имати и представницу, Александру Крунић, која ће у пару са Данилином играти против Глисон и Приданкине, од 1.00 на терену број 12.

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

tenis

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

Тенис

Синер: Жао ми је што пролазим даље на овакав начин

18 ч

0
Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

Тенис

Највећа нада свјетског тениса доживјела дебакл

23 ч

0
Нова побједа Олге Даниловић у Мелбурну

Тенис

Нова побједа Олге Даниловић у Мелбурну

1 д

0
Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

Тенис

Ђоковић: Добро сам се осјећао данас, хајде да видимо како ће бити за пар дана

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

14

Запаљена два аута, пожар пријетио зградама

09

11

Разбојник напао радницу, па побјегао због једног њеног потеза

09

05

Катаклизма: Улице под водом, затворене школе, стотине људи евакуисано

08

57

Трамп запријетио: Бићете збрисани са лица земље

08

48

Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner