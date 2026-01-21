Ђоковић сазнао термин меча

21.01.2026
Организатори Аустралијан опена објавили су распоред за четвртак, пети дан такмичења.
На терен ће и наш Новак Ђоковић, који ће играти на "Род Лејвер" арени против Франческа Маестрелија. Тај сусрет неће почети пре 3.30.
То значи да ће Новак овога пута играти у дневном термину, за разлику од већине својих мечева у Мелбурну. Свакако није идеалан, ни за њега, а ни за гледаоце у Србији, који ће морати рано да устану уколико желе да прате овај дуел.
Претходиће му дуел Американки Џесике Пегуле и Мекартни Кеслер, које отварају програм у 1.30.
Јаник Синер ће од 9.00 по нашем времену играти против Аустралијанца Џејсма Дакворта, а програм затварају Елена Рибакина и Варвара Грачева.
Србија ће у четвртак имати и представницу, Александру Крунић, која ће у пару са Данилином играти против Глисон и Приданкине, од 1.00 на терену број 12.
