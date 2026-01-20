Нова побједа Олге Даниловић у Мелбурну

Извор:
Олга Даниловић је у пару са Рускињом Анастасијом Потаповом обезбиједила другу рунду Аустралијан опена.
Њих двије су биле боље од руско-аргентинске комбинације Ирина Шиманович/Солана Сијера – 6:3, 3:6, 6:0.
Олга је тако уписала нови тријумф у Мелбурну, након оног у синглу против Венус Вилијамс.
Олга и Анастасија, која од недавно наступа под заставом Аустрије, имале су сет и брејк предности, након чега је услиједио несхватљив пад.
Консолидовале су се у одлучујућем периоду и са три брејка у низу уручиле "кромпир" ривалкама.
Подсјетимо, Олга ће на терен у сриједу од 3.00, када се састаје са Коко Гоф.
