Руси спремили Предатора: Монструм може лети до свемира

Извор:

Агенције

20.01.2026

08:35

Предатор
Фото: Screenshot / YouTube

Стратосферска беспилотна мултифункционална платформа "Предатор“, која се развија у Русији, моћи ће да достигне висину до 15 километара, рекао је за ТАСС Владимир Табунов, извршни директор компаније "Герон“, која производи систем.

"Предатор" је напредна беспилотна летјелица за дугорочне мисије на великим висинама, способна да дјелимично замијени одређене функције сателитских и земаљских система. Платформа је дизајнирана за комерцијалну, научну и одбрамбену употребу.

Кључне карактеристике "Предатора"

Максимална брзина је до 550 километара на сат, максимални домет дрона је до 12.000 километара, оперативна висина је до 15.000 метара, а носивост је до 500 килограма.

"Беспилотна летјелица има могућности вертикалног полијетања и слетања, као и режим лебдења",објаснио је Табунов.

Дизајн дрона користи технологију монокрила, која побољшава брзину лета, носивост и прикривеност летјелице. "Предатор“ интегрише вјештачку интелигенцију и 3Д режим скенирања.

Дрон који лети у свемир

Табунов је напоменуо да ће дрон који је у развоју моћи да обавља задатке истраживања блиског свемира.

"Развој Предатора укључује рјешења која ће, по нашем мишљењу, моћи да донесу значајне технолошке резултате за научни и технички напредак и испуњавање задатака везаних за истраживање блиског свемира", рекао је он.

Таг:

Русија

