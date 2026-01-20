Руси спремили Предатора: Монструм може лети до свемира

Извор:
Стратосферска беспилотна мултифункционална платформа "Предатор“, која се развија у Русији, моћи ће да достигне висину до 15 километара, рекао је за ТАСС Владимир Табунов, извршни директор компаније "Герон“, која производи систем.
"Предатор" је напредна беспилотна летјелица за дугорочне мисије на великим висинама, способна да дјелимично замијени одређене функције сателитских и земаљских система. Платформа је дизајнирана за комерцијалну, научну и одбрамбену употребу.
Максимална брзина је до 550 километара на сат, максимални домет дрона је до 12.000 километара, оперативна висина је до 15.000 метара, а носивост је до 500 килограма.
"Беспилотна летјелица има могућности вертикалног полијетања и слетања, као и режим лебдења",објаснио је Табунов.
Дизајн дрона користи технологију монокрила, која побољшава брзину лета, носивост и прикривеност летјелице. "Предатор“ интегрише вјештачку интелигенцију и 3Д режим скенирања.
Табунов је напоменуо да ће дрон који је у развоју моћи да обавља задатке истраживања блиског свемира.
"Развој Предатора укључује рјешења која ће, по нашем мишљењу, моћи да донесу значајне технолошке резултате за научни и технички напредак и испуњавање задатака везаних за истраживање блиског свемира", рекао је он.
