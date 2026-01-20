Logo
Пилинг за тијело је важнији него што мислите: Не прескачите га у рутини његе

Пинк

Пилинг за тијело је важнији него што мислите: Не прескачите га у рутини његе
Фото: Cats Coming/Pexels

Често га прескачемо у рутини његе, а управо пилинг може бити тајни савезник глатке коже, бољег сјаја и осјећаја свјежине.

У брзини свакодневице, пилинг за тијело често остаје по страни. Сјетимо га се пред љето или неко важно дешавање, иако би управо он требало да има своје мјесто у редовној њези коже.

Уклања мртве ћелије и враћа кожи сјај - Пилинг помаже кожи да се ослободи мртвих ћелија које је чине сивом и беживотном. Већ послије првог третмана, кожа дјелује мекше и његованије.

Боља припрема за хидратацију - Након пилинга, лосиони, уља и креме се боље упијају и имају јачи ефекат. Умјесто да остану на површини, хранљиви састојци заиста долазе тамо гдје су потребни.

Мање ураслих длачица, више самопоуздања - Редован пилинг помаже у спречавању ураслих длачица и неправилности на кожи, посебно након депилације или бријања.

Мали ритуал који прија и тијелу и уму - Осим естетског ефекта, пилинг може постати и кратки спа-тренутак код куће — неколико минута само за себе, без журбе.

Пилинг за тијело није луксуз, већ једноставна навика која дугорочно чини велику разлику. Довољно је једном до два пута недјељно да кожа заблиста и да се ви осјећате његованије.

