Приликом динстања лука додајте кашику овог састојка и ријешите се непријатног мириса

19.01.2026
Динстање лука многима дјелује као најједноставнији дио кувања – исјецкамо га, убацимо у загријано уље и оставимо да омекша. Међутим, професионални кувари тврде да се управо у овом кораку крије кључ укуса цијелог јела.
Уз мали трик, лук може постати не само ароматичнији и сочнији, већ и брже готов, без непријатног мириса који се шири станом.
Многи свјетски кувари примењују технику која значајно убрзава процес и побољшава укус јела. Један од њих је и чувени кувар Гордон Ремзи, који у исјецкан лук додаје мало соде бикарбоне и прстохват шећера када припрема варива и сосеве.
Кључ је у два састојка: додавањем соде бикарбоне, пХ вриједност лука се мијења, па се његова структура брже разграђује. То значи да се лук брже омекша, а потом и карамелизује. Шећер, с друге стране, помаже да се природне ароме брже развију и добију благу слаткасту ноту. Због овога лук постаје сочнији, мекши и пуније ароме без дугог динстања.
Један од највећих проблема приликом динстања јесте јак мирис који се шири станом, а узрокује га сумпор који се ослобађа из лука током термичке обраде. Међутим, ова техника са содом бикарбоном значајно смањује ширење мириса. Чак и код већих количина лука, стан остаје без оног карактеристичног мириса пржења, због чега професионални кувари радо користе ову методу и у ресторанима и у домаћинствима.
Још једна велика предност лежи у текстури: овако динстан лук се брже згусне, па је вариво или сос припремљен са њим природно кремастији. То заправо значи да можете потпуно прескочити запршку, јер ће добро издинстан лук уз додатак соде бикарбоне дати јелу довољну густину, а уз то и богатији укус. Осим што је здравије, ово је и практичније, посебно ако желите лаганије и чистије оброке.
