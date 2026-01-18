Logo
Large banner

На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Извор:

Крстарица

18.01.2026

17:35

Коментари:

0
На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек
Фото: Pixabay

Нема више чупања корова, ово је идеално је рјешење за нежељене биљке које расту кроз пукотине на асфалту или плочнику или између камења у дворишту.

Ниједан хербицид није потпуно безопасан, а природно, нетоксично рјешење, крије се у кухињи: натријум хлорид.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Регион

Скинуо се го и показивао полни орган дјеци и мајкама

Како се со користити за уништавање корова?

Укратко, со је ефикасан нетоксичан хербицид. Међутим, није сва со једнака када је у питању сузбијање корова. Мора се користити уобичајена јодирана или нејодирана кухињска со. Провјерите је ли у паковању које сте купили натријум хлорид или магнезијум сулфат, камена или морска со.

Када со користите као хербицид, морате то радити пажљиво, јер лако можете уништити околне биљке. Превише соли може с временом да земљиште учини неплодним. Због тога се со може користити само за третирање корова који нису окружени биљкама до којих вам је посебно стало. Нема више чупања корова, ово идеално је рјешење за нежељене биљке које расту кроз пукотине на асфалту или плочнику или између камења у дворишту.

Со дјелује на биљке тако што их дехидрира тј. нарушава унутрашњу равнотежу воде. С обзиром да је со топива у води, најделотворније је да се размути у води, јер то олакшава апсорпцију.

Богојављенска водица

Занимљивости

Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Имајте у виду да је натријум-хлорид врло токсичан за све биљке, због чега при његовој примени треба бити опрезан. Препоручена јачина раствора слане воде зависи од тога гдје планирате да је примијените. Ако примјењујете со на коров у врту с другим биљкама које не желите да уништите, требало би почети са слабим раствором – у односу један према два.

Ако примјењујете со на подручју гдје дугорочно стање земљишта није проблем (попут камена на тераси, пукотина на прилазима итд.), можете направити јачи раствор – два према један или три према један. Ова количина соли дефинитивно ће утицати на ниво пХ тла с временом и може учинити да тло постане стерилно.

Растворе слане воде треба наносити директно на лишће корова.

Избјегавајте намакање коријена смјесом како бисте заштитили околно тло и биљке.

Слана вода се може наносити помоћу распршивача или се може сипати из посуде.

Богојављенска водица

Занимљивости

Ноћ уочи великог празника: Неудате дјевојке вечерас треба да ставе огледало испод јастука

Ако у близини постоје друге биљке, обилно их заливајте након примијене хербицида на коров како бисте испрали сву слану воду која је доспјела у околно тло.

Подијели:

Тагови:

čišćenje korova

bašta

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Саво Минић на сједници НСРС

Република Српска

Минић опозицији: Како ви говорите, тако пишу медији у ФБиХ

3 ч

0
Нови удар на самосталне предузетнике - расту им трошкови

Економија

Нови удар на самосталне предузетнике - расту им трошкови

3 ч

0
Гори фабрика киселог купуса

Србија

Гори фабрика киселог купуса

3 ч

0
Порасла потражња за огревом: Какве су тренутно цијене пелета

Економија

Порасла потражња за огревом: Какве су тренутно цијене пелета

3 ч

0

Више из рубрике

Сушење одјеће

Савјети

Осушите одјећу зими за само 2 сата уз помоћ овог трика

6 ч

0
Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

Савјети

Трик злата вриједан: Намирница коју сви имате код куће спречава стварње леда у фрижидеру

9 ч

0
Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље

Савјети

Шта урадити прије спавања да се ујутро осјећате боље

23 ч

0
Сабина

Савјети

За пет година купила пет станова и плац: Открила како је успјела

1 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

21

00

”Хоће ли пензионери враћати новац”: Тежак приједлог Дубравца удара на све у Српској

20

42

Ужас у Требињу: У телефону мушкарца пронађени снимци голе дјеце

20

31

Срамно: Наточио 48 КМ горива и побјегао, објављен и снимак

20

19

Нови тежак удес у БиХ - има повријеђених

20

09

Додик: Против нове Владе биће они који би српску да предају сарајевској чаршији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner