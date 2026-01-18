На прољеће поспите једну намирницу по корову и биће уништен једном заувијек

Извор:
Нема више чупања корова, ово је идеално је рјешење за нежељене биљке које расту кроз пукотине на асфалту или плочнику или између камења у дворишту.
Ниједан хербицид није потпуно безопасан, а природно, нетоксично рјешење, крије се у кухињи: натријум хлорид.
Укратко, со је ефикасан нетоксичан хербицид. Међутим, није сва со једнака када је у питању сузбијање корова. Мора се користити уобичајена јодирана или нејодирана кухињска со. Провјерите је ли у паковању које сте купили натријум хлорид или магнезијум сулфат, камена или морска со.
Када со користите као хербицид, морате то радити пажљиво, јер лако можете уништити околне биљке. Превише соли може с временом да земљиште учини неплодним. Због тога се со може користити само за третирање корова који нису окружени биљкама до којих вам је посебно стало. Нема више чупања корова, ово идеално је рјешење за нежељене биљке које расту кроз пукотине на асфалту или плочнику или између камења у дворишту.
Со дјелује на биљке тако што их дехидрира тј. нарушава унутрашњу равнотежу воде. С обзиром да је со топива у води, најделотворније је да се размути у води, јер то олакшава апсорпцију.
Имајте у виду да је натријум-хлорид врло токсичан за све биљке, због чега при његовој примени треба бити опрезан. Препоручена јачина раствора слане воде зависи од тога гдје планирате да је примијените. Ако примјењујете со на коров у врту с другим биљкама које не желите да уништите, требало би почети са слабим раствором – у односу један према два.
Ако примјењујете со на подручју гдје дугорочно стање земљишта није проблем (попут камена на тераси, пукотина на прилазима итд.), можете направити јачи раствор – два према један или три према један. Ова количина соли дефинитивно ће утицати на ниво пХ тла с временом и може учинити да тло постане стерилно.
Растворе слане воде треба наносити директно на лишће корова.
Избјегавајте намакање коријена смјесом како бисте заштитили околно тло и биљке.
Слана вода се може наносити помоћу распршивача или се може сипати из посуде.
Ако у близини постоје друге биљке, обилно их заливајте након примијене хербицида на коров како бисте испрали сву слану воду која је доспјела у околно тло.
