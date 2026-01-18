Нови удар на самосталне предузетнике - расту им трошкови

Самостални предузетници у ФБиХ, укључујући обртнике, паушалце, фриленсере и носиоце слободних занимања, у 2026. годину су ушли с новим растом трошкова доприноса и већим мјесечним издацима, иако се систем формално води као фискално растерећен након смањења збирне стопе доприноса у 2025. години.

Сходно Закону о доприносима, федерални министар финансија дужан је најкасније до 31. децембра текуће године објавити износе основица за обрачун доприноса предузетника за наредну календарску годину.

Те основице утврђују се као умножак просјечне плате у ФБиХ у периоду од јануара до септембра текуће године и прописаних коефицијената који зависе од основа обављања самосталне дјелатности, пише "Вечерњи лист".

Просјечна плата од јануара до септембра износила је 2.464 КМ те је у односу на претходну годину већа за 347 КМ или 16,39 посто. Нове основице су објављене те су, очекивано, веће него прошле године.

Нове основице

За предузетнике по основу обављања самосталне дјелатности из чланова који утврђују доходак на основу пословних књига, мјесечна основица за обрачун доприноса за слободна занимања износи 2.710 КМ, за самосталну дјелатност обрта и сродних дјелатности 1.602 КМ, за самосталну дјелатност у пољопривреди и шумарству 715 КМ, а за самосталну дјелатност трговца појединца такође 715 КМ.

Да би с правом користили ову основицу, њени обвезници морају бити уписани у одговарајући регистар, при чему треба знати да се, према закону, под дјелатност трговца појединца, уз обавезу уписа у одговарајући регистар, сврставају самостални трговци који промет нису обавезни евидентирати путем фискалних уређаја и који трговину на мало обављају изван трговачких радњи.

То значи да такви трговци појединци морају имати рјешење надлежног органа да су регистровани за дјелатност трговине на пијацама, што подразумијева једно продајно мјесто као што је штанд, сто или бокс, затим да то може бити и (де)монтажни и/или зидани објекат типа киоска, али и штанд или сто изван пијаца на мало, уз важеће одобрење надлежног органа.

За предузетнике по основу обављања самосталне дјелатности који доходак утврђују и плаћају у паушалном износу, основица је такође повећана.

Тако мјесечна основица за обрачун доприноса за самосталну дјелатност обрта и сродних дјелатности износи 1.355 КМ, за нискоакумулативне дјелатности традиционалних еснафских заната основица је 616 КМ, а исти износ важи и за самосталну дјелатност у пољопривреди и шумарству те за самосталну дјелатност такси-превоза. Надаље, за самосталну дјелатност трговца појединца основица износи 715 КМ.

Мјесечни издаци

Сходно објављеним подацима, мјесечни доприноси за самостална занимања износе 975,60 КМ, што је 137,52 КМ више него прошле године.

На годишњем нивоу то је повећање од 1.650,24 КМ. За самосталну дјелатност обрта и сродних дјелатности мјесечни доприноси износе 576,72 КМ, што је повећање од 81,36 КМ. Ова категорија ће за доприносе у овој години издвојити 976,32 КМ више него лани.

Трговци, на примјер они на пијацама, мјесечно за доприносе морају издвојити 257,40 КМ, што је за 36,36 КМ више него прошле године. То ће их на годишњем нивоу коштати 436,32 КМ више у односу на претходну годину.

Више новца ће издвојити и они који порез плаћају паушално. Тако за самосталне дјелатности обрта и сродних дјелатности или самосталне дјелатности слободних занимања мјесечни доприноси износе 487,80 КМ, што је 68,76 КМ више у односу на прошлу годину. На годишњем нивоу повећање ће износити 825,12 КМ више него прошле године.

На крају, за пореске обвезнике који се баве нискоакумулативним дјелатностима, попут еснафских заната, пољопривреде, шумарства или такси-превоза, мјесечни доприноси у овој години износе 221,76 КМ, што је у односу на прошлу годину повећање од 31,32 КМ, а на годишњем нивоу за доприносе ће морати издвојити 375,84 КМ више него прошле године.