Порасла потражња за огревом: Какве су тренутно цијене пелета

Повећана потражња за огревом, укључујући пелет, у зимском периоду повезује се с изненадно оштром зимом и обилним падавинама, због чега дио грађана тражи додатне залихе након што су се при набавци ослањали на потрошњу из претходне двије, блаже зиме.
Из компаније "Дрвосјеча" наводе да је највећа количинска потражња за огревом у љетним мјесецима, од јуна до септембра, када су цијене у правилу ниже због лакших услова рада у шумама и веће доступности сировине, док се доласком јесени и зиме, уз пад температура и падавине, доступност сировине смањује, што утиче на раст цијена.
Представник компаније "Дрвосјеча" Сарајево Мухамед Хелаћ рекао је за Фену да потражња "није на нивоу оне потражње која је, на примјер, била у љетним мјесецима 2025. године, али ако то ставимо у однос са доступном количином у овом моменту, потражња је итекако повећана“.
Навео је да је на тржишту доступна "веома мала количина пелета“, да су поједини произвођачи привремено обуставили производњу до марта због недостатка сировине, док су они који раде смањили обим производње, те додао:
"С обзиром да су још могуће падавине и пад температура, вјерујемо и спремно дочекујемо наставак повећане потражње и у наредном периоду све до прољећа“.
Хелаћ је навео да тренутна цијена пелета износи 690 КМ по тони, те да "Дрвосјеча" има пелета и других врста огрева у продајним мјестима у Сарајеву, Мостару, Зеници, Тузли, Бањалуци, Бихаћу и Добоју.
Грађанима се препоручује куповина код регистрованих трговаца уз фискални рачун, уз упозорење да куповина "на црно“ подржава сиву економију и дугорочно штети тржишту.
Хелаћ је нагласио и да се цијена пелета "слободно формира на тржишту“ након што је одлука Владе ФБиХ о ограничењу цијене престала важити 31. децембра 2025. године.
Према његовим ријечима, пелет који се пласира на тржиште мора задовољити минималну класу квалитета А2, а као препоруку купцима навео је и тражење ФСЦ цертификата.
