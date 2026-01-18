Митровић након одласка са функције министра: Све пролази, остају дјела

Извор:
Досадашњи министар привреде и предузетништва Војин Митровић изразио је задовољство што је током његовог трогодишњег мандата ово Министарство испунило зацртане циљеве.
У опроштајној поруци грађанима Српске, Митровић је подсјетио да је на ову функцију именован у децембру 2022. године.
"Децембра 2022. године именован сам за министра привреде и предузетништва у Влади Републике Српске као народни посланик Народне скупштине Републике Српске који је на изборима 2022. године добио повјерење свог народа у Бијељини. Овим путем обраћам се првенствено том народу, привредним субјектима и свим мојим сарадницима током ове три године рада којима са поносом могу рећи да сам свој рад успјешно обавио и да су све спроведене мјере биле веома значајне и потребне за привреду Републике Српске што потврђују резултати на терену", рекао је Митровић и додао:
"Наиме, у мом мандату од 21.12.2022. године до 18.01.2026. године буџет за подстицаје привредницима увећан је дупло и додијељен по први пут свим привредним субјектима и предузетницима у цијелој Републици Српској који испуњавају услове без да се праве ранг листе на којима је елиминисан неко чији је пројекат прошао али је испод црте за додјелу, уређен је нормативни оквир са циљем правилног, ефективног и транспарентног начина додјеле и контроле намјенског утрошка средстава подстицаја. Постигнута је изузетна сарадња са ресорним министарствима у Републици Србији, а прије свега са Министарством привреде и Министарством одбране којом приликом је учињено доста на умрежавању привредних субјеката и остваривању прилика за повољно пословање Србије и Српске. Исто тако, урађено је доста на адаптацији простора и техничким ресурсима за рад самог Министарства".
Додао је да је значајан посао урађен у сарадњи с Привредном комором Републике Српске и Занатско-предузетничком комором Републике Српске прије свега у погледу унапређења услова пословања.
"Увео сам и праксу стручне подршке односно непосредног рада и контакта службеника Министарства на терену са свим привредним субјектима Републике Српске што раније није постојало. У мом мандату министра остварен је пун капацитет ресорне надлежности, а рад Министарства је био транспарентан са свим информацијама одмах доступним јавности на интернет мрежама, сви ревизорски извјештаји су били позитивни и тачно и објективно приказани. Остварио сам непосредни контакт са свим привредним субјектима, предузетницима, јединицама локлане самоуправе, коморама и свим осталим партнерима којом приликом смо много тога битног урадили и започели. Водио сам строгу фискалну политику кориштења средстава унутар додијељеног буџета Министарства за текућу годину", рекао је и наставио:
"Мој однос и рад је био првенствено домаћински и економичан, а сви радни циљеви дефинисани планским документима реализовани су прије рока. Задовољан сам и поносан што сам у веома тешким условима за привреду и привредни развој успио конструктивно дјеловати и учинити најбоље, а исто тако и изградити један стабилан и функционалан систем унутар Министарства. Посебно се захваљујем свим сарадницима у Министарству на изузетном послу који смо заједно урадили и резултатима које смо постигли, а који су објективно гледајући такви".
Митровић је захвалио и свим медијским кућама на сарадњи и објективном извјештавању.
"Очекујем да ће будући министар остварити трећину мојих резултата и бићу задовољан учинком и као привредник и као грађанин Републике Српске. Као студент Факултета техничких наука-Машински факултет у Новом Саду (СФРЈ) када сам са 23 године прије рока дипломирао 14.05.1984. године и добио звање дипломирани машински инжењер као један од најбољих студената са просјеком 9,66 гдје сам касније магистрирао и докторирао, мој професор ми је тада рекао 'Све пролази једино остају дјела и знање' и томе свједочим сваки дан. Живјела Република Српска и њени грађани", закључио је Митровић.
