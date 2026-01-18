Logo
Цвијановић: Институције стабилне, подржавам избор нове Владе

Извор:

СРНА

18.01.2026

16:56

Жељка Цвијановић
Фото: Срна

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да су институције Републике Српске стабилне и да су гарант њеног опстанка, поручивши да подржава избор нове владе која ће одговорити актуелном политичком тренутку.

"Премијер ће бити у прилици да и у наредном периоду бира и мијења министре. Влада је у претходном периоду радила одговорно и спрема се за изазове у наредном периоду. Ова Влада на челу са Савом Минићем спрема се за другачије вријеме него што је то било раније", рекла је Цвијановићева на посебној сједници Народне скупштине о избору нове владе.

Влада Републике Српске

Република Српска

Прочитајте биографије свих министара у новој Влади

Она навела да у Уставу не пише да било какав странац има право да доноси законе и поручила опозицији да су Кристијан Шмит и његови претходници користили то право.

"Како ви знате да је ова Влада неуставна и нелегална? Како знате да ће то бити? Мене то подсјећа не неко вријеме када су неки говорили да сте дио Шмитове коалиције", истакла је Цвијановићева.

Она се осврнула и на реформску агенду, на чије неизвршавање је позивала опозиција, наводећи да то није преузета обавеза.

Цвијановићева је истакла да се опозиција спрема у Сарајеву да изгласа поједина рјешења.

"Ваш министар је био министар одбране када је скидао табле на којима је писало Министарство одбране Републике Српске", поручила је Цвијановићева посланицима опозиције.

Она нагласила да је Влада легална, али да опозиција можда има другачије информације и жеље.

"Ово је вријеме за неки нови почетак и то ће бити нови почетак. Ви се жалите јер су пензионери добили двије пензије у прошлом мјесецу, што је била њихова жеља. Ја на разумијем какву ви политику водите", рекла је Цвијановићева опозицији.

Она је указала да опозицији очито не би било спорно то да потпредсједник Републике Српске Ћамил Дураковић предлаже премијера и одлучује о политичком животу Републике Српске.

"Немојте никоме држати предавања! Ми имамо договор са грађанима Републике Српске и свим удружењима", нагласила је Цвијановићева.

Она је додала да је свјетска политичка сцена турбулентна и да се у складу с тим требају прилагодити политике Републике Српске.

Жељка Цвијановић

Влада Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске

Саво Минић

