Преминуо генерал Марко Лугоња

Извор:

СРНА

18.01.2026

15:35

Преминуо генерал Марко Лугоња

Пензионисани генерал-потпуковник Војске Републике Српске /ВРС/ Марко Лугоња преминуо је у 75. години у Београду, сазнаје Срна од извора блиских породици.

Генерал Лугоња био је један од кључних обавјештајаца Војске Републике Српске.

Током Одбрамбено-отаџбинског рата прошао је пут од начелника безбједности у Сарајевско-романијском корпусу до високих позиција у Главном штабу ВРС.

Био је начелник Управе безбједности Генералштаба ВРС, помоћник министра одбране Републике Српске и уједно начелник службе безбједности у Министарству одбране Републике Српске.

Генерал Лугоња био је начелник Одјељења за обавјештајно-безбједносне послове у Команди Сарајевско-романијског корпуса у Српском Сарајеву, те начелник Одјељења безбједности у Команди Херцеговачког корпуса у Требињу.

Био је дужностима помоћника начелника Одјељења безбједности у Команди 5. војне области, начелника Одјељења безбједности Тактичке групе "Слуњ", те замјеника начелника Одјељења безбједности у Команди 10. корпуса.

Генерал Марко Лугоња рођен је 1951. године у селу Горње Вуковско код Купреса.

Завршио је Војну академију /смјер пјешадија/, Школу за усавршавање официра безбједности, Командно-штабну школу тактике Копнене војске и Школу националне одбране.

За заслуге у одбрани Републике Српске одликован је Орденом Карађорђеве звијезде другог реда и Орденом Његоша првог реда.

Одликован је и Орденом за војне заслуге са сребрним мачевима 1977, Орденом Народне армије са сребрном звездом 1981, Орденом за војне заслуге са златним мачевима 1985. године.

Службовао је у гарнизонима Загреб, Вараждин, Сисак, Петриња, Бихаћ, Сарајево, Требиње, Београд, Бијељина и Бањалука.

Пензионисан је 7. марта 2002. године.

Био је ожењен и отац двоје дјеце.

Генерал Лугоња биће сахрањен у Београду, а мјесто и вријеме биће накнадно одређени.

In memoriam

