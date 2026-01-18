Преминуо генерал Марко Лугоња

Извор:
Пензионисани генерал-потпуковник Војске Републике Српске /ВРС/ Марко Лугоња преминуо је у 75. години у Београду, сазнаје Срна од извора блиских породици.
Генерал Лугоња био је један од кључних обавјештајаца Војске Републике Српске.
Током Одбрамбено-отаџбинског рата прошао је пут од начелника безбједности у Сарајевско-романијском корпусу до високих позиција у Главном штабу ВРС.
Био је начелник Управе безбједности Генералштаба ВРС, помоћник министра одбране Републике Српске и уједно начелник службе безбједности у Министарству одбране Републике Српске.
Генерал Лугоња био је начелник Одјељења за обавјештајно-безбједносне послове у Команди Сарајевско-романијског корпуса у Српском Сарајеву, те начелник Одјељења безбједности у Команди Херцеговачког корпуса у Требињу.
Био је дужностима помоћника начелника Одјељења безбједности у Команди 5. војне области, начелника Одјељења безбједности Тактичке групе "Слуњ", те замјеника начелника Одјељења безбједности у Команди 10. корпуса.
Генерал Марко Лугоња рођен је 1951. године у селу Горње Вуковско код Купреса.
Завршио је Војну академију /смјер пјешадија/, Школу за усавршавање официра безбједности, Командно-штабну школу тактике Копнене војске и Школу националне одбране.
За заслуге у одбрани Републике Српске одликован је Орденом Карађорђеве звијезде другог реда и Орденом Његоша првог реда.
Одликован је и Орденом за војне заслуге са сребрним мачевима 1977, Орденом Народне армије са сребрном звездом 1981, Орденом за војне заслуге са златним мачевима 1985. године.
Службовао је у гарнизонима Загреб, Вараждин, Сисак, Петриња, Бихаћ, Сарајево, Требиње, Београд, Бијељина и Бањалука.
Пензионисан је 7. марта 2002. године.
Био је ожењен и отац двоје дјеце.
Генерал Лугоња биће сахрањен у Београду, а мјесто и вријеме биће накнадно одређени.
