Ваздух највише загађен у овим градовима: Озбиљна пријетња по здравље

Према мјерењима квалитета ваздуха у Босни и Херцеговини данас у 13 сати, загађење је изражено у више градова, посебно у индустријским и котлинама гдје се ваздух теже прочишћава.
Најлошија ситуација забиљежена је у Високом и Какњу, гдје су вриједности штетних честица високе и представљају озбиљан ризик по здравље.
У Сарајеву је зрак такође лош на више мјерних станица, нарочито на Бјелавама, Илиџи и у Сарајевском пољу, гдје су повишене вриједности ПМ10 и ПМ2.5 честица које највише утичу на дисајне путеве. Слично стање биљежи се и у Тузли, посебно на мјерним мјестима Сквер и Букиње, као и у Лукавцу. У Зеници је загађење умјерено до повишено, док су у Мостару, Бихаћу, Ливну и Јајцу забиљежене знатно боље вриједности и ваздух се сматра углавном прихватљивим.
Стручњаци препоручују грађанима у градовима с лошим ваздухом да смање боравак на отвореном, посебно дјеци, старијим особама, трудницама и хроничним болесницима. Савјетује се избјегавање трчања и напорних физичких активности на отвореном, као и кориштење јавног пријевоза умјесто аутомобила како би се додатно смањило загађење. У затвореним просторима препоручује се провјетравање у периодима када је загађење нешто ниже, те по могућности кориштење прочишћивача зрака.
Зимски период, ложење чврстих горива и неповољни временски услови додатно погоршавају квалитет ваздуха, због чега се у наредним данима очекује да се сличне вриједности могу задржати уколико не дође до промјене временских прилика.
