Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Извор:

Агенције

18.01.2026

15:08

Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Осам земаља којима је предсједник Америке Доналд Трамп запријетио увођењем царина објавиле су заједнички одговор.

Изјаву су потписале Данска, Финска, Француска, Њемачка, Холандија, Норвешка, Шведска и Уједињено Краљевство.

"Царинске пријетње подривају трансатлантске односе и носе ризик опасне силазне спирале", наводи се у саопштењу.

Група истиче да ће "наставити да буде уједињена и координисана у свом одговору", као и да су посвећени "очувању нашег суверенитета".

Александар Радојичић

Градови и општине

Александар Радојичић први допливао до Часног крста у Рибнику

"У потпуности смо солидарни са Краљевином Данском и народом Гренланда. Надовезујући се на процес започет прошле седмице, спремни смо да учествујемо у дијалогу заснованом на принципима суверенитета и територијалног интегритета, иза којих чврсто стојимо", навели су.

У изјави се додаје да недавна, унапријед координисана данска војна вјежба спроведена на Гренланду "не представља пријетњу никоме".

