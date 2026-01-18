Осам држава којима је Трамп запријетио објавило заједничку изјаву

Извор:
Осам земаља којима је предсједник Америке Доналд Трамп запријетио увођењем царина објавиле су заједнички одговор.
Изјаву су потписале Данска, Финска, Француска, Њемачка, Холандија, Норвешка, Шведска и Уједињено Краљевство.
"Царинске пријетње подривају трансатлантске односе и носе ризик опасне силазне спирале", наводи се у саопштењу.
Група истиче да ће "наставити да буде уједињена и координисана у свом одговору", као и да су посвећени "очувању нашег суверенитета".
"У потпуности смо солидарни са Краљевином Данском и народом Гренланда. Надовезујући се на процес започет прошле седмице, спремни смо да учествујемо у дијалогу заснованом на принципима суверенитета и територијалног интегритета, иза којих чврсто стојимо", навели су.
У изјави се додаје да недавна, унапријед координисана данска војна вјежба спроведена на Гренланду "не представља пријетњу никоме".
