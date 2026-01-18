Вечерас тачно у поноћ погледајте у небо: Сутра славимо Богојављење и поздрављамо се овим ријечима

Извор:
Православни вјерници данас обиљежавају зимски Крстовдан, дан који носи посебан значај у хришћанском календару. Ово је први дан након Божића када је прописан строги пост, а уједно представља и духовну припрему за један од највећих хришћанских празника - Богојављење. Док се дан проводи у миру и молитви, ноћ која је пред нама резервисана је за традицију која се вијековима чува у нашем народу.
Према народном предању, у богојављенској ноћи се отвара небо. Вјерује се да се у том тренутку спајају овоземаљски и небески свијет, а онај ко опази овај свјетлосни феномен може тражити испуњење било које жеље. Због тога велики број људи остаје будан до касно у ноћ, чекајући тачно поноћ како би погледали ка небесима.
Стари обичаји налажу да жеља, каква год да је, мора бити јасна, недвосмислена и племенита. Вјерује се да Бог испуњава само оне замисли које долазе из чистог срца и које су изговорене са дубоком вјером. Многи вјерници овај тренутак дочекују поред прозора или у двориштима, упућујући молитву тихо, али одлучно.
Богојављење се слави увијек 19. јануара, уочи празника посвећеног светом Јовану Крститељу. Према хришћанском учењу, на овај дан је Јован Крститељ крстио Исуса Христа у ријеци Јордан, чиме је свијету објављена тајна Свете Тројице. У тренутку крштавања, Отац, Син и Свети Дух појавили су се заједно. Свети Дух се у облику свјетлосног голуба спустио на Исусову главу, док се са неба чуо глас Бога Оца који је потврдио да је Исус син његов љубезни.
Овај догађај представља темељ хришћанске вјере и подсећа на духовно прочишћење којем сваки вјерник тежи.
Поред обичаја замисли жеље, веома је важно знати и како се на сутрашњи дан вјерници међусобно поздрављају. Од раног јутра, када се крене у цркву по богојављенску водицу, па све до наредног празника, користи се посебан поздрав.
Када видите некога, умјесто уобичајеног поздрава, треба рећи ријечи "Бог се јави", на шта се одговара са "Ваистину се јави". Овим поздравом се слави јављање Бога и подсјећа на велику тајну крштења на Јордану. Вјерује се да овај поздрав уноси благослов у сваки дом и међу све људе који га размјењују.
Сутра ће се у храмовима широм земље освештати вода, за коју се вјерује да има исцјелитељске моћи и која се током цијеле године чува у домовима као заштита и лијек.
